Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","shortLead":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","id":"20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220b491-2316-4f5f-8dc1-e47bed5d605d","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","timestamp":"2019. október. 10. 15:51","title":"Elhallgattatják a Civil Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem is érdekli, mi lesz a polgármester-választás eredménye. A párt keze sokáig elér, és már nem is csodálkozunk, hogy ezen a környéken is Mészáros Lőrincbe botlik az ember.","shortLead":"A borsodi kisvárosban baloldali jelölt nincs, a Fidesz mégsem vett nevére senkit az indulók közül. Ám ez nem jelenti...","id":"20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b8f7f7-2086-4626-9670-5dc2aa18ef5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c81ecc-43d9-4d7d-9035-b62cfa33e20e","keywords":null,"link":"/360/20191009_onga_onkormanyzati_valasztas_mengyi_roland_koncz_ferenc","timestamp":"2019. október. 10. 07:00","title":"Ongán a Fidesz alámerült és megpróbálja kibekkelni, amíg elfelejtik a Mengyi-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az EU megszállásnak minősíti a szerdán megkezdett török hadműveletet Északkelet-Szíriában.","shortLead":"Recep Tayyip Erdogan török elnök csütörtökön Ankarában azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai...","id":"20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47176373-5a35-44a5-991b-7f190edce0d8","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Erdogan_tobb_millio_sziriai_menekult_Europaba_kuldesevel_fenyegeti_az_EUt","timestamp":"2019. október. 10. 16:12","title":"Erdogan több millió szíriai menekült Európába küldésével fenyegeti az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani a kezelésre.","shortLead":"Biztossá vált, hogy Magyarországon kezelhetik az izomsorvadásos kisfiút, de előbb alkalmasnak kell nyilvánítani...","id":"20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4de764e-3d8c-419a-8908-edd62f244103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3377e3-939d-4a71-a8bd-d7747c3f108a","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Nemsoka_eldol_megkaphatjae_Zente_a_gyogyszeret","timestamp":"2019. október. 09. 20:52","title":"Nemsoká eldől, megkaphatja-e Zente a gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4","c_author":"Training360 Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon sikeres egy cég, amelynek nincs képzési modellje? Miként lehet meggyőzni a dolgozót, hogy jó lesz neki munka mellett tanulni? És mindez hogyan segíthet a fluktuáció csökkentésében? A munkaerőpiaci helyzet és a munkavállalói képzések kapcsolatának jártunk utána – mutatjuk a legfontosabb tapasztalatokat.","shortLead":"Milyen költségekkel jár egy új kolléga felvétele, és mennyibe kerül egy régi munkatárs képzése? Lehet hosszú távon...","id":"20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08235758-7bfe-4d6b-8f1a-55ace6841ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8551d8-8afe-4911-9679-812dd90b2152","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190924_Ellenszer_a_fluktuaciora_vallalati_kepzes","timestamp":"2019. október. 09. 16:30","title":"Így lehet a cége hosszú távon sikeres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megyében a legrosszabb a helyzet.","id":"20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b23d4ff5-6dc3-4c7f-b160-b3dd09570f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c1fee4-ab38-4559-ac75-5bd5ddf06800","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Kozel_400_haziorvosi_praxis_betoltetlen_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 07:46","title":"Közel 400 háziorvosi praxis betöltetlen Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4fb0e1-8c0c-49bf-98ef-091e53ca0218","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk, hogy Szlovákia nem nyert, így maradt még esélyünk kijutni az Eb-re. De nem ezzel a játékkal.","shortLead":"Öt percig hihettük azt, hogy lehet bármi esélyünk. Horvátország-Magyarország 3-0. Végül csak annak örülhettünk...","id":"20191010_Megalazoan_buta_golokkal_kapott_ki_a_magyar_valogatott_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4fb0e1-8c0c-49bf-98ef-091e53ca0218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518dd72f-742d-41aa-b874-f59f15aba822","keywords":null,"link":"/sport/20191010_Megalazoan_buta_golokkal_kapott_ki_a_magyar_valogatott_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 10. 22:42","title":"Megalázóan buta gólokkal kapott ki a magyar válogatott Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","shortLead":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","id":"20191010_borkai_zsolt_video_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9a6be-0d3c-44bd-838a-0f292c5d24a7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_borkai_zsolt_video_botrany","timestamp":"2019. október. 10. 09:45","title":"Borkai-szexbotrány: apró részlet árulkodik arról, hogy egy nő videózhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]