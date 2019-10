Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak. Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez

Európa legnagyobb agrárgazdaságában sem tudják lassan felvenni a versenyt a lengyelekkel. A magyarok után a francia gazdák is az olcsó lengyel alma miatt panaszkodnak

A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább a hallgatók száma.

Nincs roham a nyelviskolákban, több ezren szorulhatnak ki a felsőoktatásból

Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit.","shortLead":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit. Tönkreverte az ellenzék a Fideszt Pécsen

A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. ","shortLead":"A 31 éves Ava Karabatic le akarja győzni a jövő évi elnökválasztáson az 51 éves Kolinda Grabar-Kitarovicot. Fű és prostitúció: érdekes programmal jön a Playboy-modell a horvát elnökválasztáson

Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. Nem gyerekjáték: 60 km/h-val küldték egymásnak a Lego Bugattit és Porsche 911-est

Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. ","shortLead":"Karácsony Gergely szerint ezen a választáson leckét adtak demokráciából. Tarlós István gratulált neki, Orbán Viktor miniszterelnök pedig együttműködést ajánlott. Karácsony Gergely az új főpolgármester

Amennyire lehet, az alkotók tartják magukat a tényekhez. A Notre-Dame lángjai filmsorozatban köszönnek vissza