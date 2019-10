Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","shortLead":"Megkülönböztető jelzést használt a mentőautó, amelynek nekiment egy személygépkocsi.","id":"20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7364107-0f8d-40b7-820d-75d43f35c065","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_halalos_baleset_mentoauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 14. 09:55","title":"Mentőautó és kocsi ütközött Nyíregyházán, egy nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd. Az összefogás matekja kijött, pedig a Fidesz mindent megtett, hogy neki lejtsen a pálya.","shortLead":"Olyan helyeken vesztett a Fidesz vasárnap, ahol senki nem gondolta volna, hogy nem jobboldali győzelem születik majd...","id":"20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4816852b-c83e-4f32-a302-38304373c04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562c5d89-5739-4d5a-af48-36f68bde7abc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tota_W_Ez_bizony_egy_saller_nincs_mit_szepiteni","timestamp":"2019. október. 13. 23:31","title":"Tóta W.: Ez bizony egy saller, ennyi várost már nem lehet szopatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","shortLead":"Kádár kikerült a kezdőből, nyolc poszton viszont ugyanazok játszanak, mint Horvátországban.","id":"20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f42da84f-81dc-4992-9c36-556f9109d31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40b9b2f-3cd4-4cf7-8e26-759954031c89","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kihirdette_Rossi_az_azeriek_elleni_kezdocsapatot","timestamp":"2019. október. 13. 16:56","title":"Kihirdette Rossi az azeriek elleni kezdőcsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","shortLead":"A műsorvezető szűkszavú posztban reagált.","id":"20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=431f8d01-c0e3-4ef9-af46-167d2809cb04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54c229-52dc-44be-9023-f995502e3dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_berki_krisztian_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 14. 15:21","title":"Berki Krisztián is gratulált Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","shortLead":"Japánban rendezték a világbajnokságot.","id":"20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58c5ac9-ecd1-420a-bb7f-70e9e6750f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dee79a-2818-4540-b741-9b4181368f8c","keywords":null,"link":"/sport/20191013_A_szumos_Kerstner_Robert_vilagbajnoki_bronzermet_nyert","timestamp":"2019. október. 13. 15:54","title":"A szumós Kerstner Róbert világbajnoki bronzérmet nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Amennyire lehet, az alkotók tartják magukat a tényekhez.","shortLead":"Amennyire lehet, az alkotók tartják magukat a tényekhez.","id":"20191015_NotreDame_Filmsorozat_keszul_a_szekesegyhazat_sujto_tuzveszrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7034856-3446-4c93-99e3-7fc66c02c542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1fb9aa-1bb7-4ee1-beac-23d6a1f98ab1","keywords":null,"link":"/elet/20191015_NotreDame_Filmsorozat_keszul_a_szekesegyhazat_sujto_tuzveszrol","timestamp":"2019. október. 15. 14:45","title":"A Notre-Dame lángjai filmsorozatban köszönnek vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","shortLead":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42613909-9119-4d66-a5b7-9c8be9765a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Négy önkormányzatban is képviselője lesz a Kutyapártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt számolt be a hvg.hu-nak.","shortLead":"Több incidens is volt Ferencvárosban a választás napján, ezekről Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec232f6-8916-45da-a64c-d1380d53f101","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Valasztas_furcsasagok_tortennek_Ferencvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 15:27","title":"Választás: furcsaságok történnek Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]