Megkérdezték Mészáros Lőrincet, mit szól ahhoz, hogy a választások után tízmilliárdot bukott
Eddig nem sikerült megszólaltatni, most sem volt túl bőbeszédű.

Karácsony esélytelen – hirdeti még mindig a Századvég honlapja
A Nézőpont legalább már megmagyarázta, hogy kétharmaddal nyert volna a Fidesz, ha vasárnap parlamenti választás van.

Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét
Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.

Halálos vonatbaleset Nagymarosnál
Vonattal ütközött egy autó egy vasúti átjáróban.

#Godislove kampánnyal válaszolnak a Coca-Cola melegbarát üzenetére
Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.

Németh Sándor: Lehet, 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben, csak fordítva
Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és egy újabb 2010-et sem tart kizártnak, csak fordított szerepekkel.

Borkai fiát közpénzből fizethetik a győri kézilabdaklubnál
A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.

Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google
Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.","shortLead":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat...","id":"20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ae181-ad52-45be-81d7-a388985d094f","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","timestamp":"2019. október. 16. 14:11","title":"Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vonattal ütközött egy autó egy vasúti átjáróban.","shortLead":"Vonattal ütközött egy autó egy vasúti átjáróban.","id":"20191015_Halalos_vonatbaleset_Nagymarosnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5353a671-5907-4154-9fc0-c022acdf55e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191015_Halalos_vonatbaleset_Nagymarosnal","timestamp":"2019. október. 15. 10:18","title":"Halálos vonatbaleset Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","shortLead":"Az óriásplakátokon János evangéliumából idéznek.","id":"20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e27d3d-6497-4f34-b8ee-ed8213c2bec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09467a0-a64a-4a0c-b484-28ec3a5ade89","keywords":null,"link":"/elet/20191016_godislove_hodasz_andras_plakatkampany_coca_cola_loveislove","timestamp":"2019. október. 16. 11:38","title":"#Godislove kampánnyal válaszolnak a Coca-Cola melegbarát üzenetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és egy újabb 2010-et sem tart kizártnak, csak fordított szerepekkel.","shortLead":"Az önkormányzati választás után a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze a kormány keresztény propagandája ellen szólt és...","id":"20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9a48145-6134-4031-90e6-a1e1584dbe3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb099e-9280-47db-a942-afd365518b83","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Nemeth_Sandor_Lehet_2_ev_mulva_egy_olyan_fordulat_fog_tortenni_mint_2010ben_csak_forditva","timestamp":"2019. október. 16. 16:30","title":"Németh Sándor: Lehet, 2 év múlva egy olyan fordulat fog történni, mint 2010-ben, csak fordítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos.","shortLead":"A Győri Audi ETO KC-nál technikai vezetőként hivatkoznak Borkai Ádámra a tao-támogatás iránti kérelemben – hívta fel...","id":"191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c4465e9-0ea8-44a7-b11c-5d3d60f79b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571432f9-a872-462d-b386-58a1826df74e","keywords":null,"link":"/kkv/191015_borkai_adam_gyor_kezilabda_technikai_vezeto_tao_tamogatas_hadhazy_akos","timestamp":"2019. október. 15. 19:23","title":"Borkai fiát közpénzből fizethetik a győri kézilabdaklubnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]