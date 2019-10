Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","shortLead":"Egymásnak teljesen ellentmondó hírek érkeznek Brüsszelből, Londonból, Belfastból és Berlinből.","id":"20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65386883-9e12-4fe2-a84e-d194cc907a6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megjosolhatatlan_sikerule_most_kiegyezni_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 10:15","title":"Megjósolhatatlan, sikerül-e most kiegyezni a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László ismertette az MSZP-s politikus utolsó felszólalását. Lehet, hogy egy Shakira-idézet buktatta meg a volt pártelnököt?","shortLead":"A Duma Aktuál humoristái mindig rátapintanak a lényegre: néhány nappal Tóbiás József lemondása előtt Hadházi László...","id":"20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942f85c2-1f41-424c-9da3-f4800e427a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0659f30-4e30-4402-9a8d-38557a4a99d6","keywords":null,"link":"/360/20191017_Itt_sincs_chorizobol_a_kerites__elcsiptuk_Tobias_Jozsef_utolso_parlamenti_beszedet","timestamp":"2019. október. 17. 19:00","title":"Itt sincs chorizóból a kerítés - elcsíptük Tóbiás József utolsó parlamenti beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","shortLead":"Ahogy felszáll a köd, jön a napsütés és a meleg.","id":"20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a4f734-3fcd-4f61-9ae6-1ab0c95c49ea","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Marad_az_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 18. 05:10","title":"Marad az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b0bccd-5720-4833-8549-a5296699e5bb","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elfogulatlanok, pontosak, megbízhatók.","shortLead":"Elfogulatlanok, pontosak, megbízhatók.","id":"20191018_Jobban_bizunk_egy_robotban_mint_a_fonokunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b0bccd-5720-4833-8549-a5296699e5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4894a8-001e-40ab-9316-acad78419592","keywords":null,"link":"/kkv/20191018_Jobban_bizunk_egy_robotban_mint_a_fonokunkben","timestamp":"2019. október. 18. 07:19","title":"Jobban bízunk egy robotban, mint a főnökünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélték.","shortLead":"Hamis bérleteket gyártott és árusított két férfi Budapesten. A hamisítókat felfüggesztett börtönbüntetésre és...","id":"20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43a57591-72c8-4dea-91be-659c027351bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5803e00f-c767-47ba-a742-654af60bfea1","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Nagyuzemben_hamisitott_BKV_berleteket_ket_ferfi","timestamp":"2019. október. 18. 09:04","title":"Nagyüzemben hamisított BKV-bérleteket két férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről viszont lemaradt.","shortLead":"Az argentin futballsztár pályafutása hatodik Aranycipőjét vehette át szerda este. Beszélt a Puskás-díjról is, amiről...","id":"20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ece84ef-180c-4e2b-9bb2-32845118b862","keywords":null,"link":"/sport/20191017_lionel_messi_aranycipo_zsori_daniel_puskas_dij","timestamp":"2019. október. 17. 11:06","title":"Messi: Lenyűgöző volt Zsóri Dániel gólja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra, így a Microsoft azt ajánlja, aki teheti, frissítse az operációs rendszert. Sok értelme viszont annak sem lesz.","shortLead":"December 16-tól már nem lehet hivatalos helyről alkalmazást letölteni a Windows Phone 8.1-es okostelefonokra...","id":"20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08edbe69-c7fc-4246-982a-de1b88465895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3566d375-597f-482f-b234-0a7637981ee7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_windows_phone_81_aruhaz_leallitas","timestamp":"2019. október. 17. 11:33","title":"Az utolsó döfést is beviszi a Microsoft, lelövik a Windows Phone 8.1 alkalmazásboltját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]