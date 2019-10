Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a számháború.","shortLead":"Megy a számháború.","id":"20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c2f23b-8bde-43a5-97bc-03cd13de8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Most_ott_tartunk_hogy_evi_20_ezer_ember_kap_korhazi_fertozest","timestamp":"2019. október. 17. 09:58","title":"Most ott tartunk, hogy évi 20 ezer ember kap kórházi fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen már egyértelmű, hogy időközi polgármester-választást kell tartani. ","shortLead":"Öt településen már egyértelmű, hogy időközi polgármester-választást kell tartani. ","id":"20191017_Tobb_telepulesen_maris_az_idokozi_valasztasra_keszulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce99d46-3e78-4fcb-9be5-bf4aa8f28478","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Tobb_telepulesen_maris_az_idokozi_valasztasra_keszulnek","timestamp":"2019. október. 17. 13:43","title":"Több településen máris az időközi választásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai-ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai Bizottság. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"A miniszterelnök megszólalt a Borkai-ügyről, október 23-án viszont nem mond beszédet. Egy hónapot késik az új Európai...","id":"20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3250ca30-632c-4013-8920-ae9668e01ed2","keywords":null,"link":"/360/20191017_Radar360_Orban_egyuttmukodne_Karacsonnyal_torokamerikai_targyalas","timestamp":"2019. október. 17. 08:00","title":"Radar360: Orbán együttműködne Karácsonnyal, török–amerikai tárgyalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt 641 vokssal nyert, miközben 1381 érvénytelen szavazatot regisztráltak.","shortLead":"Borkai Zsolt 641 vokssal nyert, miközben 1381 érvénytelen szavazatot regisztráltak.","id":"20191017_szavazat_ujraszamlalas_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57755e0-c0a9-4d0a-a370-4e46b033d0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_szavazat_ujraszamlalas_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester","timestamp":"2019. október. 17. 12:58","title":"Most számolják újra a győri szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki a helyi nacionalisták szerint kapitulációval felérő kompromisszumokra készül a szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területek látszólagos reintegrációjáért.","shortLead":"Április óta tartó elnökségének első komoly válsághelyzetét kell kezelnie Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek, aki...","id":"201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=253dfdf7-7a63-47b8-a5eb-91c77a5ec477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a8a3a0-c244-4e1d-8aae-043f720e83bd","keywords":null,"link":"/360/201942__zelenszkij_beketerve__oligarchak__nacionalistak__mezeshetek_utan","timestamp":"2019. október. 18. 07:00","title":"Az új ukrán elnök nemcsak sokat beszél, de cselekszik is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv a születéseket ösztönzi, több százezernyi, már megszületett gyerekseregről mond le az állam. Ezt nehéz lesz megvédeni az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtti aktuális raporton.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden...","id":"20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306d17b-69b4-462b-bfaa-f6ce177dd3c5","keywords":null,"link":"/360/20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","timestamp":"2019. október. 18. 11:30","title":"Készül a dolgozat a magyar gyermekjogokról – nem úgy néz ki, hogy jeles lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és újságíróktól a bezárt Népszabadság kollektívája. A válaszokat a csütörtökön megjelenő Fedél Nélkül közli. Köztük Alföldi Róbert szavait.","shortLead":"Játsszon mindenki el a gondolattal, mit tenne, ha hirtelen ő lenne a főnök a városban – ezt kérte művészektől és...","id":"20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5f596b-58c8-4358-be6e-1d1a4316a67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84713a34-3a7c-4600-8bc6-afce8c7ec7b8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Alfoldi_Robert_is_vallalna_a_fopolgarmesteri_posztot_de_csak_egy_feltetellel","timestamp":"2019. október. 17. 08:41","title":"Alföldi Róbert is vállalná a főpolgármesteri posztot, de csak egy feltétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]