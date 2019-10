Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afb089dc-3331-4dcc-a946-74b64cf6a30f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös probléma ütötte fel a fejét a Facebookon: miután a felhasználók jelentettek egy csalót a közösségi oldalon, a rendszer néhány órán belül kizárta őket, és visszalépni sem tudtak. 