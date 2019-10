Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc9062fb-3d8c-4e4e-b91e-761fa4ff19d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szabadságfa nevű kocsányos tölgy ért fel a csúcsra ezzel.\r

\r

","shortLead":"A Szabadságfa nevű kocsányos tölgy ért fel a csúcsra ezzel.\r

\r

","id":"20191018_90_eves_kaposvari_fa_lett_az_Ev_faja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9062fb-3d8c-4e4e-b91e-761fa4ff19d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ca4b13-5e1d-4ca8-a9be-48520e78ebe9","keywords":null,"link":"/elet/20191018_90_eves_kaposvari_fa_lett_az_Ev_faja","timestamp":"2019. október. 18. 19:50","title":"90 éves kaposvári fa lett az Év fája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva elutasították.","shortLead":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva...","id":"20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64e50d-7bf0-444a-b02b-ce65d701aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. október. 17. 18:00","title":"Megtámadták a választási eredményt az I. és a VIII. kerületben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más kérdés, hogy hazánk eddig nem hívta le a teljes összeget. ","shortLead":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más...","id":"20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf2b491-57f8-4360-b124-e0dd4269a64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","timestamp":"2019. október. 17. 05:42","title":"Ilyen, amikor Brüsszel nem küld pénzt: 45,5 milliárd határvédelemre és a migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov nevű üstökös – állapították meg a kutatók, akik szerint a csillagközi tér mélyéből érkezett objektum fizikai tulajdonságai a Naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek létezéséről árulkodnak.","shortLead":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov...","id":"20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e6802-c9d1-4195-9d8b-9da7343c6b8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","timestamp":"2019. október. 17. 15:03","title":"Csak a magja egy kilométeres a Naprendszeren kívülről érkezett üstökösnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb munkavállaló gunyorosan összenézett. Ismerős a helyzet? Sok szervezeti kultúrában az alkalmazottak büntetlenül gúnyolódhatnak, szórakozhatnak másokkal. Ha ezt számon kérik rajtuk, akkor egyszerűen elutasítják az egészet azzal, hogy „csak vicceltek”. Az eredmény? A többi munkavállaló kevésbé valószínű, hogy véleményeket és javaslatokat nyújt be, vagy olyan ötleteket ad, amelyek innovációhoz vezetnének.","shortLead":"Egy értékesítési találkozó során egy lelkes, fiatal alkalmazott megosztotta ötleteit, mire két tapasztaltabb...","id":"20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80017091-90c3-4f47-9ab3-12eb278a4169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad78b337-de7a-48b5-a97d-ea0ba939f4c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191017_A_pszichologiailag_biztonsagos_munkahelyeknek_bator_vezetokre_van_szukseguk","timestamp":"2019. október. 17. 15:00","title":"A pszichológiailag biztonságos munkahelyeknek bátor vezetőkre van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri, hogy a felhasználó úgy érezheti majd magát, mintha koncerten lenne.","shortLead":"A Sony 360 Reality Audio hangformátuma az eddigieknél valósághűbb zenei élményt képes biztosítani. A gyártó azt ígéri...","id":"20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5554ab-4146-4739-8126-33d89241befe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52452d61-ad01-4a16-90eb-0835d33e9d3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_sony_360_reality_audio_hangformatum_zenehallgatas","timestamp":"2019. október. 18. 10:52","title":"Ha ezt megcsinálja a Sony, nagyon más lesz a zenehallgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","shortLead":"Ismét felbukkant az Amygdala, most azonban a tapasztalatokról érdeklődnek.","id":"20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29e36c5-bb46-4254-80e1-8ed8057882f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujra_szamithat_kozvelemenykutatasnak_alcazott_lejarato_telefonhivasokra","timestamp":"2019. október. 18. 15:41","title":"Újra telefonál a hírhedt kutatócég, keresik a Fidesz-vereség okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","shortLead":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","id":"20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd0a7b-29db-4132-adfa-0e530eaa7aca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","timestamp":"2019. október. 17. 08:46","title":"Molnár Zsolt lett az MSZP új pártigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]