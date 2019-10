Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","shortLead":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","id":"20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9324f-03d9-4eec-be4d-9a10edcb1e87","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","timestamp":"2019. október. 17. 16:02","title":"Pillanatokkal az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23ed1e4c-38bd-4938-bc17-dbb87f7cf0ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egyedül Erdogan török elnök lapogatja együttérzően Orbán Viktor vállát, tudja ő, milyen az, amikor a hálátlan nép eltéveszti, hova ikszeljen. Ez a HVG hetilap szubjektív lapajánlója.","shortLead":"Egyedül Erdogan török elnök lapogatja együttérzően Orbán Viktor vállát, tudja ő, milyen az, amikor a hálátlan nép...","id":"20191017_Gergely_Marton_Orban_kinos_pillanatai_a_Turk_Tanacsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23ed1e4c-38bd-4938-bc17-dbb87f7cf0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3876506-2a90-4268-acde-854634538575","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Gergely_Marton_Orban_kinos_pillanatai_a_Turk_Tanacsban","timestamp":"2019. október. 17. 15:40","title":"Gergely Márton: Orbán kínos pillanatai a Türk Tanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","shortLead":"Lesz krumpli, úgyhogy választást is lehet tartani.","id":"20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d79574-ee9a-4d7f-b788-c17bdfc85da1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_A_marsi_novenytermesztesrol_rendeztek_kiallitast_Londonban","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"A marsi növénytermesztésről rendeztek kiállítást Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni olyan kérdésekkel, amelyekre még csak nem is gondolunk szívesen? És hogyan lehet szóra bírni azokat, akik életük gyakran legfájdalmasabb emlékeiket osztják meg a nézőkkel? A második évad indulásának apropóján beszélgettünk Pálinkás Norberttel, a műsor rendezőjével.","shortLead":"Ismét kényes témákat boncolgat a Spektrum saját gyártású sorozata, a Tabukról tabuk nélkül. Miért fontos szembesülni...","id":"20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fa50-ef62-400c-a74f-9826942cb903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b3ecdf-9c4a-4c88-891e-3bacfe72b4de","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Legyen_mar_ez_egy_olyan_vilag_ahol_nem_kell_letagadni_hogyan_elunk","timestamp":"2019. október. 18. 20:00","title":"Legyen már ez egy olyan világ, ahol nem kell letagadni, hogyan élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről hálózná be internettel a Földet.","shortLead":"Már csak a hatósági engedélyekre vár annak a tervnek a megvalósítása, amely révén Elon Musk űrvállalata felülről...","id":"20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=459c3559-376c-4e05-84d4-f476971e4d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c90a144-7322-4a8e-9cbb-68409fbe9bcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_spacex_starlink_muhold_internet_az_urbol","timestamp":"2019. október. 18. 10:03","title":"Újabb 30 000 internetszóró műholdat telepítene az űrbe a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva elutasították.","shortLead":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva...","id":"20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64e50d-7bf0-444a-b02b-ce65d701aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. október. 17. 18:00","title":"Megtámadták a választási eredményt az I. és a VIII. kerületben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","shortLead":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","id":"20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831a3dd-511b-401a-bbde-c569005b5b67","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 19. 09:11","title":"Salvini: A törököket meg kell állítani Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639fbf53-3daa-4721-be8e-41e31b6a2a3f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Jogosan bírságolták meg Borkai Zsolt győri polgármestert, amiért gyerekeket felhasználva kampányolt – mondta ki egyhangúlag az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa.","shortLead":"Jogosan bírságolták meg Borkai Zsolt győri polgármestert, amiért gyerekeket felhasználva kampányolt – mondta ki...","id":"20191018_Borkai_Zsolt_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639fbf53-3daa-4721-be8e-41e31b6a2a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2779e89-2b28-40bd-b1e6-729c761251ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Borkai_Zsolt_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. október. 18. 16:23","title":"Borkai Zsolt veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]