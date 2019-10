Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56f7102-7295-40cd-9600-afeb86fe2dfc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, mi történhetett, mindenesetre a Microsoft kivette boltjából a 32 GB RAM-mal szerelt Surface Laptop 3 modellt, és a rá adott előrendeléseket is törölte.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi történhetett, mindenesetre a Microsoft kivette boltjából a 32 GB RAM-mal szerelt Surface Laptop...","id":"20191017_microsoft_store_32gb_surface_laptop3_amd_processzor_microsoft_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56f7102-7295-40cd-9600-afeb86fe2dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73601596-dbd8-4385-b032-08cf734e266e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_microsoft_store_32gb_surface_laptop3_amd_processzor_microsoft_store","timestamp":"2019. október. 17. 17:03","title":"Egy kis rejtély: eltűnt az egyik laptop 3 modell a Microsoft áruházából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa3842e-2fb5-4b29-a243-6c5a62d1b792","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés: egy szupermodellről van szó.","shortLead":"Meglepetés: egy szupermodellről van szó.","id":"20191017_brit_tudosok_vilag_legszebb_noje_bella_hadid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa3842e-2fb5-4b29-a243-6c5a62d1b792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1d545f-22f6-4d30-802f-343468046871","keywords":null,"link":"/elet/20191017_brit_tudosok_vilag_legszebb_noje_bella_hadid","timestamp":"2019. október. 17. 17:36","title":"Brit tudósok megállapították, ki a világ legszebb nője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","shortLead":"Nagyanyja élete forog veszélyben, ezért a főszereplőnek lépnie kell, de nem bánja meg.","id":"201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a801e6c-297c-471f-b8cd-2a44e1c2d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47217853-5139-4f8f-bd1b-14098b4dfd85","keywords":null,"link":"/360/201942_film__mumbai_romanc_a_fenykep","timestamp":"2019. október. 18. 10:30","title":"Ismét lenyűgöző filmet készített az Ezerízű szerelem rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pillanatkép 2018-ból, az orgia állítólagos évéből.","shortLead":"Pillanatkép 2018-ból, az orgia állítólagos évéből.","id":"20191018_borkai_zsolt_vagyonnyilatkozat_gyor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35994b2b-161d-435a-88f4-56456cb60188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191018_borkai_zsolt_vagyonnyilatkozat_gyor","timestamp":"2019. október. 18. 06:30","title":"Borkai Zsolt nem tette meg, mi nyilvánosságra hozzuk a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben a nem-dohányzóknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint az e-cigaretta \"inhalálása\" már rövid idő alatt is gyulladást okozhat a sejtekben...","id":"20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee611f-1621-4882-b648-61f38aabc16a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5e0b0-4172-414a-88e0-57ce6004ad0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas","timestamp":"2019. október. 18. 08:33","title":"Ha eddig nem tette, akkor ezután se szokjon rá az e-cigire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","shortLead":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","id":"20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910b33-76df-4101-912e-74919710f53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","timestamp":"2019. október. 18. 12:07","title":"Megmozdult egy kaliforniai törésvonal, a szakemberek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához fűződő viszonyáról is beszélt.","shortLead":"Csütörtök este az amerikai Georgetown Egyetemen tartott beszédet Mark Zuckerberg, a szólásszabadságról és a Kínához...","id":"20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211c03a-c6f5-4268-a0b2-38678e9a2dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_mark_zuckerberg_beszed_szolasszabadsag","timestamp":"2019. október. 18. 17:03","title":"Lemondott Kínáról a Facebook, már nem akarnak jelen lenni az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel – jelentette be a Weizman Tudományos Intézet (WIS)","shortLead":"Izraeli tudósok a tüdőrák kockázatának új szűrővizsgálatát fejlesztették ki, melyhez elég egy egyszerű vérvétel –...","id":"20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8c565a-98c7-4655-b818-e3bd322d6845","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tudorak_szurovizsgalat_vervetel","timestamp":"2019. október. 19. 10:03","title":"Új módszer: egy egyszerű vérvétellel felmérhető a tüdőrák kockázata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]