[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Műtét közben lett rosszul egy orvos, csúcstalálkozó lesz Trump golfklubjában és megkezdődött az utolsó felvonás a Brexit-drámában. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Műtét közben lett rosszul egy orvos, csúcstalálkozó lesz Trump golfklubjában és megkezdődött az utolsó felvonás...","id":"20191018_Radar_360_a_Fidesz_drukkol_Karacsonynak_a_torokok_engedtek_az_USAnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38dd46c5-dfe3-439c-9d36-a3f0e3f7ee08","keywords":null,"link":"/360/20191018_Radar_360_a_Fidesz_drukkol_Karacsonynak_a_torokok_engedtek_az_USAnak","timestamp":"2019. október. 18. 08:30","title":"Radar 360: a Fidesz drukkol Karácsonynak, a törökök engedtek az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította a kormányt, hogy teremtse meg a fiatalok online jelenlétének megfigyeléséhez szükséges feltételeket, s tegyen lépéseket a fiatalok erkölcsi és lelki nevelését segítő tartalmak előállítása érdekében.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő utasította a kormányt, hogy teremtse meg a fiatalok online jelenlétének megfigyeléséhez...","id":"20191017_Putyin_elrendelte_a_fiatalok_onlinejelenletenek_az_ellenorzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84387ebf-29cd-43c8-a598-2db73b854b46","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Putyin_elrendelte_a_fiatalok_onlinejelenletenek_az_ellenorzeset","timestamp":"2019. október. 17. 11:41","title":"Putyin elrendelte a fiatalok online jelenlétének az ellenőrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék közgyűlési többsége a tét.","shortLead":"Hiába nyert meg a polgármester-választást a momentumos Déri Tibor, még nem vehette át hivatalát. Kőbányán az ellenzék...","id":"20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dce025d4-0b97-4547-a176-7447555c6539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ecf422-d104-436d-ab2f-aaf0291172a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ujpesten_is_megtamadtak_az_ellenzek_gyozelmet","timestamp":"2019. október. 18. 09:29","title":"Újpesten és Kőbányán is megtámadták az ellenzék győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c2b657-b178-4f06-834a-b02f1165fe1c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egyházi gimnáziumba járt, bibliodrámázik, három gyereke és tervezőcége van - V. Naszályi Mártáról mindezt kevesen tudják, azt már jóval többen, hogy az elmúlt években fáradhatatlanul harcolt a budavári mutyik ellen. HVG-portré.","shortLead":"Egyházi gimnáziumba járt, bibliodrámázik, három gyereke és tervezőcége van - V. Naszályi Mártáról mindezt kevesen...","id":"201942_v_naszalyi_marta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09c2b657-b178-4f06-834a-b02f1165fe1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d260da-062c-49a0-9893-e0121a1b9a17","keywords":null,"link":"/360/201942_v_naszalyi_marta","timestamp":"2019. október. 19. 08:15","title":"Lejárt a gyes, ráért politizálni, most pedig polgármester lesz, nem is akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának: közalkalmazottból munkavállalóvá válnának.","shortLead":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának...","id":"20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43243b80-19ad-480d-8aff-111cc38a3c48","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","timestamp":"2019. október. 19. 09:22","title":"Kiszivárgott egy tervezet, elveszíthetik a szaktanárok a közalkalmazotti státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","shortLead":"A győri pillangóhatás és az önkormányzati választások. ","id":"20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdaec71-3838-433f-a1d6-d1334a7e53ff","keywords":null,"link":"/velemeny/20191017_Gomperz_Szex_hazugsag_video","timestamp":"2019. október. 17. 14:10","title":"Gomperz: Szex, hazugság, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maradandó károsodást szenvedett.","shortLead":"A férfi maradandó károsodást szenvedett.","id":"20191017_Ugy_tokonrugta_jatekbol_a_budapesti_no_a_ferjet_hogy_mentot_kellett_hivni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9a005f-7c10-40f6-bf5a-0b703aaef9d9","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Ugy_tokonrugta_jatekbol_a_budapesti_no_a_ferjet_hogy_mentot_kellett_hivni","timestamp":"2019. október. 17. 13:51","title":"Úgy ágyékon rúgta játékból a budapesti nő a férjét, hogy mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]