Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight űrszondájának robotvakondja.","shortLead":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight...","id":"20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd078c9-4219-4ec1-8aca-e683d0acf1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","timestamp":"2019. október. 19. 12:33","title":"Beindult a NASA Marsra kiküldött robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31a8194-3c60-4eb7-b926-3ab89d59caf4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feszült nyugalom uralkodott a szíriai-török határ mentén szombaton, két nappal a törökök és a kurdok között tűzszünetet hirdető megállapodás után.","shortLead":"Feszült nyugalom uralkodott a szíriai-török határ mentén szombaton, két nappal a törökök és a kurdok között tűzszünetet...","id":"20191019_Egyelore_nyugalom_van_a_torok_hatar_menten_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31a8194-3c60-4eb7-b926-3ab89d59caf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102c875a-f14a-4ac8-b196-e07f876450a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Egyelore_nyugalom_van_a_torok_hatar_menten_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 19. 14:29","title":"Egyelőre nyugalom van a török határ mentén Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai írószövetségtől kezdve az albán miniszterelnökig sokakat megdöbbentett, hogy egy olyan író kaphatja meg idén a Nobel-díjat, aki tagadja a srebrenicai népirtást és gyászbeszédet mondott a szerb diktátor, Slobodan Milosevic temetésén. ","shortLead":"Legutóbb a Frankfurti Könyvvásáron nevezték hazugságnak az osztrák Peter Handke egész életművét. De az amerikai...","id":"201942_ossztuz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850624ab-1248-4a45-9157-860e927fc079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1775a1b1-d199-4539-8a8e-98d6b851cb45","keywords":null,"link":"/360/201942_ossztuz_alatt","timestamp":"2019. október. 19. 16:02","title":"Össztűz zúdult a háborús bűnösökkel barátkozó új Nobel-díjas íróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","shortLead":"Összességében több mint húszmilliárd forinttal ugrott meg a tárca költségvetése.","id":"20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe63184-c7d8-4c57-9879-2161626f87e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_Majdnem_otmilliard_forint_jutalmat_fizetett_ki_tavaly_a_Miniszterelnokseg_terven_felul","timestamp":"2019. október. 19. 19:28","title":"Majdnem ötmilliárd forint jutalmat fizetett ki tavaly a Miniszterelnökség terven felül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát méltatták Belgrádban, a város náci megszállás alatt álóli felszabadításának 75. évfordulóján.

","shortLead":"Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb államfő a két ország kiváló és támogató kapcsolatát...","id":"20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e174ce6-f8ff-4379-85d7-e2eb5a677659","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Oroszorszag_es_Szerbia_szerelmet_vallottak_egymasnak_Belgrad_felszabaditasanak_75_evforduloja_alkalmabol","timestamp":"2019. október. 19. 20:34","title":"Oroszország és Szerbia szerelmet vallottak egymásnak Belgrád felszabadításának 75. évfordulója alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György. Vélemény.","shortLead":"Az ellenzéki jó szereplése az önkormányzati választáson nem vetett véget a NER-nek - figyelmeztet Balavány György...","id":"201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c269d1-67a9-438c-b9e9-e146d0f5dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b357d096-c3a5-459e-a9e9-d20ef8791d36","keywords":null,"link":"/360/201942_a_ner_meg_nem_ert_veget","timestamp":"2019. október. 19. 09:30","title":"Balavány György: Nem győztük le és vágtuk zsebre az oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","shortLead":"Az emlékezés a társadalom önvizsgálatára is okot ad Németországban.","id":"201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf1b042c-7bce-4e0d-a4c9-8069d7d82e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee697f9-2af5-4bb2-9de8-f5cbd9770d0c","keywords":null,"link":"/360/201942__berlini_falbontas__tarsadalmi_repedesek__allamfoi_aggodalmak__szavuk_se_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 12:00","title":"Mindenük megvan, de szavuk nincs – ezt érzik a volt NDK-sok a falomlás 30. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás összefoglalása a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás...","id":"20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e020fd-8087-4f51-8005-fd6cc4b66817","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","timestamp":"2019. október. 19. 10:30","title":"Fülke: Orbánnak most a saját terveit kell lesöpörnie az asztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]