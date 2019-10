Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért egyet a halasztással. ","shortLead":"Két levelet küldött, az egyikben kérte a halasztást, de nem írta alá, a másikban kifejtette, hogy egyébként nem ért...","id":"20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe18bba-94a2-4999-9866-b443b6c5a96d","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_Johnson_kerte_is_a_Brexit_halasztasat_meg_nem_is","timestamp":"2019. október. 20. 09:30","title":"Johnson kérte is a Brexit halasztását, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni bűntettel gyanúsított DK-s Varju László mentelmi ügyéről tárgyalnak és döntenek.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfőn kezdi meg őszi ülésszakát. A képviselők az első napirendi pontként a választás rendje elleni...","id":"20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f38f64c-7bd9-4369-ade0-c7c79a3e2c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Varju_Laszlo_mentelmi_eljarasaval_indul_a_Parlament_oszi_ulesszaka","timestamp":"2019. október. 21. 05:27","title":"Varju László mentelmi eljárásával indul a Parlament őszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb részleteket osztottak meg az ijesztő, sok száz millió felhasználót érintő sérülékenységgel kapcsolatban.","shortLead":"A mindenki által használt SIM-kártyákat érintő sebezhetőségre bukkantak nemrégiben biztonsági kutatók. Azóta újabb...","id":"20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0eff814-2698-42d2-94d8-59da798a766b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_adaptive_mobile_security_simjacker_sebezhetoseg_orszagok_listaja","timestamp":"2019. október. 20. 17:03","title":"Ezekben az országokban támadhat a SIM-kártyás kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai akrobatamutatványa, és 10 év után leválthatja a korrupcióval vádolt Benjamin Netanjahut a kormányfői posztról. ","shortLead":"Izraelben vagy harmadszor is választást tartanak még ebben az évben, vagy sikerül az ellenzéki Beni Ganc politikai...","id":"201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f040c3c-c3ca-4ff9-afa2-bcb64689fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c76bb6-5195-49a4-8224-9bb8b1967e70","keywords":null,"link":"/360/201942_beni_ganc_izraeli_tronkovetelo","timestamp":"2019. október. 20. 12:15","title":"Izraelben ismét egy volt vezérkari főnök harcol a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107d0115-1dc9-4e56-b1bf-26edb3ac7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A streamingszolgáltatók erősödésével kilőttek a tévésorozatok ismétlésének jogáért fizetett pénzek.","shortLead":"A streamingszolgáltatók erősödésével kilőttek a tévésorozatok ismétlésének jogáért fizetett pénzek.","id":"20191019_Csillagaszati_osszeget_150_milliard_forintot_fizethetnek_a_South_Park_jogaiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107d0115-1dc9-4e56-b1bf-26edb3ac7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150ec63-cbcc-4f93-87e8-0494832b920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Csillagaszati_osszeget_150_milliard_forintot_fizethetnek_a_South_Park_jogaiert","timestamp":"2019. október. 19. 17:26","title":"Csillagászati összeget, 150 milliárd forintot fizethetnek a South Park jogaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jön az Orionidák meteorraj. Illetve a Föld száguld keresztül a részecskéken, amiket a Halley-üstökös hagyott hátra 1986-ban.

","shortLead":"Jön az Orionidák meteorraj. Illetve a Föld száguld keresztül a részecskéken, amiket a Halley-üstökös hagyott hátra...","id":"20191019_Hetfo_ejjel_nezzen_fel_az_egre_a_leghiresebb_ustokos_csillaghullasat_lathatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4efe87-7329-4ece-a015-6350d9d05e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b657eaf1-897f-404c-ad42-38a3a4aac20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Hetfo_ejjel_nezzen_fel_az_egre_a_leghiresebb_ustokos_csillaghullasat_lathatja","timestamp":"2019. október. 19. 17:58","title":"Hétfő éjjel nézzen fel az égre, a leghíresebb üstökös csillaghullását láthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","shortLead":"Egy tonnával volt több a szerelvény súlya, mint a megengedett.","id":"20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=298c9997-f88e-47b6-8676-6555f1a7c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88b529b-2489-4be7-8a1e-0db4319bf178","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_TokajHegyaljaig_meg_eljutott_a_roman_brutaltreler_aztan_jottek_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 19. 14:49","title":"Tokaj-Hegyaljáig még eljutott a román brutáltréler, aztán jöttek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombaton a Facebook-oldalán. ","shortLead":"A szálló por (PM10) magas koncentrációja miatt egészségtelennek minősítették a levegőt Nyíregyházán és Székesfehérváron...","id":"20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2a3c9e-8e23-4bc5-b531-3fc4daa21ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_Ket_magyar_varosban_egeszsegtelen_negyben_kifogasolt_a_levego_minosege","timestamp":"2019. október. 19. 16:59","title":"Két magyar városban egészségtelen, négyben kifogásolt a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]