Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik a Brexit-történet; vizsgálja az Európai Bizottság, szabályosan támogatja-e a Samsung gödi beruházását a magyar kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik...","id":"20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a2d937-d29d-4358-8bda-82e09c485778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","timestamp":"2019. október. 20. 07:00","title":"És akkor Karácsony mély sóhajjal belenézett a főváros kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","shortLead":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","id":"20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef94e4d7-303d-45fe-8b87-52f50aebccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 08:13","title":"Ma is marad a jó idő, 27 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre kérdés, lesz-e belőle valami, de az már biztos: az Instagram olyan funkciót tesztel, amellyel könnyebben kezelhetjük a követett profilokat.","shortLead":"Egyelőre kérdés, lesz-e belőle valami, de az már biztos: az Instagram olyan funkciót tesztel, amellyel könnyebben...","id":"20191021_instagram_felhasznalok_kezelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff959f7e-3687-4e02-bfad-f8cbeef7540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a0cf65-64fe-4d8b-8770-fd0ffcb15c05","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_instagram_felhasznalok_kezelese","timestamp":"2019. október. 21. 10:33","title":"Sokan örülnének annak a funkciónak, amit az Instagram épp tesztel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","shortLead":"Dargay Attila a magyar animációs film egyik legnagyobb alakja volt.\r

\r

","id":"20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be665934-0b73-4c03-bbf2-8c5a6083aecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b97c1f8-6efb-46d6-be1d-dfed69d0b88a","keywords":null,"link":"/kultura/20191020_Tiz_eve_nincs_velunk_a_Gusztav_es_a_Vuk_alkotoja","timestamp":"2019. október. 20. 08:40","title":"Tíz éve nincs velünk a Gusztáv és a Vuk alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó ideje pletykálják már a brit lapok, hogy komoly konfliktusok vannak a királyi hercegek, Harry és Vilmos között.","shortLead":"Jó ideje pletykálják már a brit lapok, hogy komoly konfliktusok vannak a királyi hercegek, Harry és Vilmos között.","id":"20191021_Harry_herceg_Meghan_Markle_Vilmos_herceg_Katalin_hercegne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=766cf759-c40b-4830-a6ab-2c0350fa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8a211f-f08a-4c43-84bf-d99e1f242a39","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Harry_herceg_Meghan_Markle_Vilmos_herceg_Katalin_hercegne","timestamp":"2019. október. 21. 10:22","title":"Harry herceg reagált a pletykákra, haragban vannak-e Vilmossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df59add7-17f1-494a-9296-1016e7d49484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német CDU/CSU frakcióvezető-helyettesét kiborította a török katonai támadás ügyében felvett magyar álláspont. ","shortLead":"A német CDU/CSU frakcióvezető-helyettesét kiborította a török katonai támadás ügyében felvett magyar álláspont. ","id":"20191021_Magyarorszag_EUs_kizarasaval_fenyegetnek_a_nemet_kormanypartok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df59add7-17f1-494a-9296-1016e7d49484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc9226-419d-4201-9a5d-db5fab030302","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Magyarorszag_EUs_kizarasaval_fenyegetnek_a_nemet_kormanypartok","timestamp":"2019. október. 21. 11:51","title":"Magyarország EU-s kizárásával fenyegetnek a német kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra által selymekre álmodott mesés alkotásokkal most közvetlenül támogathatjuk a rászoruló gyermekek művészeti nevelését és kreatív önkifejezését.","shortLead":"Az Igazgyöngy Alapítvány gyermekeinek elbűvölő festményei Freywille-kendőkön születtek újjá. Az osztrák manufaktúra...","id":"20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e8106cc-d295-4353-bc8d-99cda6828a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20985a44-9747-40e4-98a5-69ff8f34d361","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Igazgyongyos_rajzok_osztrak_selyemkendokon","timestamp":"2019. október. 21. 18:08","title":"Igazgyöngyös rajzok osztrák selyemkendőkön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]