Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai Harley-Davidson, amit elárvereznek.\r

\r

","shortLead":"A staffordi árverésen elkelt motort csak Holy Davidsonnak, azaz Szent Davidsonnak becézik. Ez már a második pápai...","id":"20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c301cafb-5090-48be-8b3e-4fde2eefbe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e2e2-d3d2-4e52-ba2e-62657e9434e4","keywords":null,"link":"/elet/20191021_Ugandai_arvahaz_es_iskola_epul_a_Ferenc_papa_alairasat_viselo_elarverezett_HarleyDavidson_arabol","timestamp":"2019. október. 21. 12:36","title":"Ugandai árvaház és iskola épül a Ferenc pápa által aláírt Harley-Davidson árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A véleménycikk Fricz Tamás politológus írása. Szerinte a győri polgármester meggyalázta a családcentrikus értékrendet, ezért le kell mondania a polgármesterségről is.","shortLead":"A véleménycikk Fricz Tamás politológus írása. Szerinte a győri polgármester meggyalázta a családcentrikus értékrendet...","id":"20191021_magyar_nemzet_borkai_zsolt_fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44836606-f26b-4a5a-91f2-03fafe349eaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_magyar_nemzet_borkai_zsolt_fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 19:30","title":"A Magyar Nemzet szerzője szerint az nem elég, hogy Borkai kilépett a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Igaz, csak kisebbségi kormány alakítására van esélyük.","shortLead":"Igaz, csak kisebbségi kormány alakítására van esélyük.","id":"20191022_Trudeau_liberalisai_allnak_nyeresre_Kanadaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa11e888-d893-45d0-b2e6-99504a0365e8","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_Trudeau_liberalisai_allnak_nyeresre_Kanadaban","timestamp":"2019. október. 22. 05:47","title":"Trudeau liberálisai állnak nyerésre Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","shortLead":"A hasonmások legalább 13 vizsgára ültek be helyette. A politikust kirúgták az egyetemről.","id":"20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e057c887-7757-4ee9-86b0-eb03213e1644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473f69d9-7426-4d6d-9f4d-3ed612344ac1","keywords":null,"link":"/elet/20191021_banglades_politikus_tamanna_nusrat_csalas_hasonmas_egyetemi_vizsga","timestamp":"2019. október. 21. 17:47","title":"Egy bangladesi politikus nyolc hasonmással csináltatta meg a saját egyetemi vizsgáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","shortLead":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","id":"20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a213a63-35d8-49ad-af59-631f694ab968","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","timestamp":"2019. október. 21. 17:19","title":"Tornádó söpör végig Amerikán, több tízezer háztartásban nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak, hogy ez a folyamatos, erősen zajos lélegzés magára a hortyogóra is negatív hatással van-e.","shortLead":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak...","id":"201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf5d4ec-ead2-42f5-970a-7d97b1a2bb28","keywords":null,"link":"/360/201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","timestamp":"2019. október. 22. 10:00","title":"Nem mindegy, kinek mennyi a horkolási indexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","shortLead":"Koalíciós kormányzásra készül, lehet, még két helyettese lesz.","id":"20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94bb5c-a71c-490c-8e72-99d5e45e2a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Harom_helyettest_mar_kinezett_Karacsony","timestamp":"2019. október. 22. 08:01","title":"Három helyettest már kinézett Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is csak 2114 után lehet majd hozzáférni.","shortLead":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is...","id":"20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa14a6f2-35f9-4bc1-9363-e1d7e8adc7a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","timestamp":"2019. október. 22. 12:21","title":"Mi értelme van olyan könyvet írni, amit csak 100 év múlva olvashatunk el? – Knausgård megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]