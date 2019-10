Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","shortLead":"Ásóval verte, a fogát is kirúgta a szolgamunkára kényszerített sértettet az ózdi vádlott, akit most elítéltek.","id":"20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2179777-11b2-4dd8-951a-10a5d36ecc82","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_csicskaztatas_rabszolgatarto_ozd_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 21. 16:44","title":"Tíz éven át csicskáztatta, megnyomorította áldozatát, öt évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind az újrázó városvezetőnek, mind Glázer Tímeának kevesebb érvényes szavazata lett. ","shortLead":"Mind az újrázó városvezetőnek, mind Glázer Tímeának kevesebb érvényes szavazata lett. ","id":"20191022_Ujraszamoltak_a_szavazatokat_Gyorben_Borkai_marad_a_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f15ea92-2c78-4679-921b-34381200a228","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Ujraszamoltak_a_szavazatokat_Gyorben_Borkai_marad_a_polgarmester","timestamp":"2019. október. 22. 06:15","title":"Újraszámolták a szavazatokat Győrben, Borkai marad a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","shortLead":"Csapadék sehol nem valószínű, gyöngyörű napsütéses lesz az idő vasárnap. ","id":"20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef94e4d7-303d-45fe-8b87-52f50aebccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Ma_is_marad_a_jo_ido_27_fok_is_lehet","timestamp":"2019. október. 20. 08:13","title":"Ma is marad a jó idő, 27 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető kriptopénzekről, most pedig felsoroljuk azokat a hasznos információforrásokat és alkalmazásokat, amelyeket érdemes használnunk, ha sikeresek kívánunk lenni ezen a területen.","shortLead":"A kriptopénzek piacát bemutató sorozatunkban legutóbb beszámoltunk a trónkövetelőkről, a bitcoin után megjelent vezető...","id":"201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3255b960-5ef5-4bb0-a4bc-5472a4dbd582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1174801-adf9-4f75-a5f8-6c95bbd806ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/201910020_Lenne_kriptospekulans_Adunk_egy_eszkozkeszletet","timestamp":"2019. október. 20. 15:53","title":"Lenne \"kriptospekuláns\"? Adunk egy eszközkészletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók növelik tartalékaikat az Ázsia több országában pusztító sertésvész miatt.","shortLead":"Rekordszintre emelkedett az Egyesült Államok sertéshúskivitele a múlt héten, mégpedig annak hatására, hogy a vásárlók...","id":"20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54670994-039e-435d-a2ea-8eda707fa71c","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Tortenelmi_csucson_az_amerikai_serteshusexport","timestamp":"2019. október. 20. 14:13","title":"Történelmi csúcson az amerikai sertéshúsexport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","shortLead":"Az Opus a befektetők védelme érdekében bejelentést tett az MNB-nél.","id":"20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665045a4-80ac-4a41-bf25-a4d78a840906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191021_piaci_visszaeles_gyanuja_meszaros_lorinc_opus_global_reszveny_mnb","timestamp":"2019. október. 21. 18:44","title":"Mészárosék szerint tőzsdei visszaélés történhetett az Opus-részvényekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés, amely abból az alkalomból készült, hogy hivatali ideje feléhez érkezett Angela Merkel negyedik kormánya. Egyúttal elkezdődött az értékelés a koalíciós kormányzás folytatásáról.","shortLead":"Elégedetlen a lakosság többsége Németországban a kormány munkájával - mutatta ki egy vasárnap ismertetett felmérés...","id":"20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b125497-7fdd-4351-9fbd-d51bb0233346","keywords":null,"link":"/vilag/20191020_A_nemetek_tobbsege_elegedetlen_a_kormany_teljesitmenyevel","timestamp":"2019. október. 20. 21:56","title":"A németek többsége elégedetlen a kormány teljesítményével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","shortLead":"A szálló por koncentrációja Székesfehérváron már elérte a veszélyes szintet. ","id":"20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b647761-0d2f-43c0-9f9f-6c88e5297aa6","keywords":null,"link":"/elet/20191020_Szekesfehervaron_veszelyes_a_levego_minosege_a_szmogtol","timestamp":"2019. október. 20. 13:30","title":"Székesfehérváron veszélyes a levegő minősége a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]