Thierry Bretont, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatóját, korábbi pénzügyminisztert javasolja az új Európai Bizottság belső piaci biztosi pozíciójára Emmanuel Macron francia elnök – közölte a francia elnöki palota szóvivője útján csütörtökön.

Macron két héttel az után nevezte meg Franciaország új jelöltjét az uniós biztosi pozícióra, hogy az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságai kétszer is leszavazták a korábbi francia jelölt, Sylvie Goulard kinevezését.

A francia elnöki palota illetékese közölte, az új jelölt megnevezését intenzív tárgyalások előzték meg Ursula von der Leyennel, az új Európai Bizottság megválasztott elnökével. Az új jelölt portfóliója változatlan marad – tette hozzá.

Thierry Breton 1955-ben született, 2005 és 2007 között pénzügyminiszteri pozíciót töltött be Jean-Pierre Raffarin és Dominique de Villepin miniszterelnökök kormányában. 2009 óta az Atos informatikai (IT) vállalat vezérigazgatója.

Sylvie Goulard-t az EP-szakbizottságok azzal vádolták, hogy EP-képviselőként jogtalanul vett fel pénzeket egyik asszisztense után, aki valójában volt pártjának, a Modemnek dolgozott, és nem a képviselői tevékenységéhez kapcsolódó munkát végzett. Vitát váltott ki az is, hogy EP-képviselőként havi bruttó 10 ezer euróért a Berggruen Intézet nevű amerikai "agytrösztnek" is dolgozott tanácsadóként.

A brüsszeli testület leendő vezetője október elején új biztosjelöltet kért Magyarországtól és Romániától is az EP jogi bizottságában összeférhetetlenségre hivatkozva elutasított Trócsányi László és Rovana Plumb helyett. Magyarország Várhelyi Olivért, a brüsszeli állandó képviselet vezetőjét jelölte a posztra. Románia még nem nevezte meg egyértelműen új jelöltjét.

Az is lehetséges, hogy brit uniós biztos is helyet fog foglalni az Európai Bizottságban. A Politico cikke szerint Ursula von der Leyen csütörtökön azt mondta, ha Nagy-Britannia még november 1-én is az Európai Unió tagja lesz, akkor arra fogja őket kérni, hogy küldjenek egy uniós biztost.

Boris Johnson ugyanakkor már korábban leszögezte, hogy nem jelöl senkit von der Leyen bizottságába.