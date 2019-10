Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Osztálytársáról küldött tovább meztelen fotókat.","shortLead":"Osztálytársáról küldött tovább meztelen fotókat.","id":"20191025_gyermekpornografia_itelet_probaido_nyiregyhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91cf9013-ab46-44dd-b5de-227f75c9af84","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_gyermekpornografia_itelet_probaido_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 25. 13:01","title":"Gyermekpornográfia miatt ítéltek próbaidőre egy nyolcadikos lányt Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Néhány napig azonban egy-egy szakaszon még egy sávon halad a forgalom a műszaki átjárók visszaépítése miatt.","shortLead":"Néhány napig azonban egy-egy szakaszon még egy sávon halad a forgalom a műszaki átjárók visszaépítése miatt.","id":"20191025_m7_autopalya_balatonaliga_zamardi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f7f84ab-c431-4d9c-b24e-990804531a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a280f0-6da8-465e-9add-221401e84e1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_m7_autopalya_balatonaliga_zamardi","timestamp":"2019. október. 25. 14:27","title":"Jövő héttől már használható az M7-es új szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","shortLead":"Halálra gázoltak egy külső sávban gyalogoló férfit Ácsnál. ","id":"20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb247195-89be-44f8-a546-a09296698f16","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Az_autopalyan_gyalogolt_egy_ferfi_Acsnal_halalra_gazoltak","timestamp":"2019. október. 24. 15:07","title":"Az M1-esen gyalogolt egy férfi, halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos funkciók nem, de hasznos újdonságok vannak benne.","shortLead":"Elkészítette Chrome böngészője legfrissebb főverzióját a Google, amelyet már ki is adott a felhasználóknak. Látványos...","id":"20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3385b05-2678-4fac-aed2-7b834bf406fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3c10b-20fd-4654-89b9-927fbac0772d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_google_chrome_78_bongeszo_funkcio_frissites","timestamp":"2019. október. 25. 08:03","title":"Telepítse a Chrome frissítését, remek új funkciók kerültek a böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Takarékoskodni akartak.","shortLead":"Takarékoskodni akartak.","id":"20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cddffd-ab30-47fe-a7d8-9ad12990b8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_A_Feher_Haz_lemondta_a_The_New_York_Times_es_a_The_Washington_Post_lapok_elofizeteset","timestamp":"2019. október. 24. 21:59","title":"A Fehér Ház lemondta a The New York Times és a The Washington Post lapok előfizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","shortLead":"167 országban mérte fel a nők helyzetét az idei index.","id":"20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783b25c3-0856-4639-9324-1ee53ad81d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e52d41-7756-4a86-bace-2564445dcca7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Norvegiaban_a_legjobb_nonek_lenni_Magyarorszag_tavol_az_elmezonytol","timestamp":"2019. október. 25. 07:30","title":"Norvégiában a legjobb nőnek lenni, Magyarország távol az élmezőnytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton, amely a fájdalomcsillapítás terén leválthatja az otromba, piros színű, meleg vizes tömlőket.","shortLead":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton...","id":"201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ae5cb2-0988-4991-8144-cc1b3df66c1f","keywords":null,"link":"/360/201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","timestamp":"2019. október. 26. 12:15","title":"Észrevétlenül elfér a fehérnemű alatt az új menstruációs fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","shortLead":"A baleset két éve történt, egy moldáv sofőr a forgalommal szemben hajtva egy másik autónak ütközött.","id":"20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74806d3a-7a94-4c43-b684-33f246ff8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af535c7-2177-4fe3-9a5e-d11f0f17db95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_vademeles_bah_csomopont_halalos_baleset","timestamp":"2019. október. 25. 11:13","title":"Elnézte a sofőr a jelzéseket, azért történt halálos baleset a BAH-csomópontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]