Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","shortLead":"Sorozatunkban a HVG 10, 20, 30, 40 éve megjelent cikkeiből válogatunk.","id":"201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37720a9d-9ba2-4102-9a79-079ff6863e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d4142-b69f-408b-abd6-394a4d344cb3","keywords":null,"link":"/360/201943__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__nem_tisztelt_haz","timestamp":"2019. október. 27. 10:00","title":"HVG 40: Amikor Kövér László rendreutasíthatta volna magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","shortLead":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","id":"20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120d6a9-ae2a-4bff-8cdd-4b91791f4820","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. október. 25. 21:06","title":"Három autó ütközött Budapesten a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","shortLead":"Úgy tűnik, a kutyák a régészekkel is kiválóan együtt tudnak dolgozni.","id":"20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd806c-f28d-44cf-9d7d-a027fd575340","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Kutyakkal_talaltak_meg_egy_3000_eves_sirt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 08:34","title":"Kutyákkal találtak több ezer éves sírokat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok lesz az e-autó. Csak a Tesla és a Volkswagen tervezett gyártási kapacitása elfogyaszthatja a Föld készleteit. Ezért, miközben gőzerővel tökéletesítik a lítiumos energiaforrásokat, egyúttal keresik az alternatívájukat is.","shortLead":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok...","id":"201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad9a515-cc49-4857-bf56-613d9bc0993f","keywords":null,"link":"/360/201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","timestamp":"2019. október. 27. 08:15","title":"Hamarosan elfogyhat a mai akkumulátorok fontos alapanyaga, de van itt pár új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton, amely a fájdalomcsillapítás terén leválthatja az otromba, piros színű, meleg vizes tömlőket.","shortLead":"Azt a kényelmes és mobilis megoldást is díjazták az idén a James Dyson feltaláló-cégalapító nevével jelzett pályázaton...","id":"201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7316c2-f712-48d6-aacb-94f08b01d3d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ae5cb2-0988-4991-8144-cc1b3df66c1f","keywords":null,"link":"/360/201943_korszeru_borogatas_melegen_ajanlott","timestamp":"2019. október. 26. 12:15","title":"Észrevétlenül elfér a fehérnemű alatt az új menstruációs fájdalomcsillapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04a253-582e-454d-b0db-22c4442862bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","timestamp":"2019. október. 26. 10:45","title":"Megnyílt a Budapest Autó Show - videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péntek reggel 10 órakor indult az értékesítés.","shortLead":"Péntek reggel 10 órakor indult az értékesítés.","id":"20191025_puskas_arena_magyar_valogatott_foci_uruguay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb83d2a-b73b-4f6c-b34c-08405494e522","keywords":null,"link":"/sport/20191025_puskas_arena_magyar_valogatott_foci_uruguay","timestamp":"2019. október. 25. 18:16","title":"Elkapkodják a jegyeket az új Puskás megnyitójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]