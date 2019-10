Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","shortLead":"Magas volt a gaz az út szélén, szinte észrevehetetlen volt az árokba borult autó. ","id":"20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=037d1900-4470-4a60-9dd9-543bbae619a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdb7eb7-d139-41de-9c25-e4af95e37369","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Baleset_Melykut_Bacsalmas_arokba_borult_auto","timestamp":"2019. október. 27. 11:16","title":"Fejjel lefelé, a roncsok közé szorulva várt nyolc órát a sofőr, hogy megtalálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","shortLead":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","id":"20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c1990-4093-471a-8915-587fa1ce2313","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","timestamp":"2019. október. 26. 09:06","title":"Négyes karambol, több kilométeres dugó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","shortLead":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","id":"20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb4f3b4-ca4d-48a0-be08-10eab666e89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","timestamp":"2019. október. 26. 19:48","title":"Megvannak a lottószámok, joker telitalálat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db59944c-b7a1-43fb-a96e-57bc849066c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak az osztrák Tudományos Akadémia régészei az ausztriai Kremsben. A mintegy 23 ezer évvel ezelőtt emelt kőépítményt egy jól szervezett vadász- és gyűjtögető csoport alkotta, ez eddig az egyetlen ilyen lelet ebből a korból. Hasonló hústárolók azonban a mai napig léteznek.","shortLead":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak az osztrák Tudományos Akadémia régészei az ausztriai Kremsben. A mintegy 23 ezer évvel...","id":"20191026_oskokori_hutoszekreny_ausztria_krems","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db59944c-b7a1-43fb-a96e-57bc849066c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1b262a-f2f8-45d4-a525-5061943bcce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_oskokori_hutoszekreny_ausztria_krems","timestamp":"2019. október. 26. 12:03","title":"Őskőkori hűtőszekrényt találtak régészek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","shortLead":"Állítása szerint a pilóták a fülkéből, élőképen nézték a kamera felvételeit. ","id":"20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ce3acf9-6351-4939-a933-945cd0f91e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3669d-081c-43c3-9e6f-d8a1a9fd2ea1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Southwest_Airlines_repulogep_bekamerazott_vece","timestamp":"2019. október. 27. 13:56","title":"Perel egy légiutas-kísérő, mert bekamerázott vécét talált a Southwest Airlines egyik járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e370352-0289-4e93-b151-f06176b8edf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stílusos módon 555 példányban gyártandó Imprezára várhatóan többszörös lesz a túljelentkezés. ","shortLead":"A stílusos módon 555 példányban gyártandó Imprezára várhatóan többszörös lesz a túljelentkezés. ","id":"20191026_sorsolassal_dontik_el_hogy_ki_vasarolhat_a_legendas_subaru_bucsuzo_modelljebol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e370352-0289-4e93-b151-f06176b8edf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9529d-2b3f-4311-a5d4-78a0cbf003fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_sorsolassal_dontik_el_hogy_ki_vasarolhat_a_legendas_subaru_bucsuzo_modelljebol","timestamp":"2019. október. 26. 06:41","title":"Sorsolással döntik el, hogy ki vásárolhat a legendás Subaru búcsúzó modelljéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e0fdec4-cf79-48df-b715-c76ebd4871de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd51d03-baa3-40e5-9f04-82c1c1bec8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Fotok_jottek_az_M3ason_tortent_tomeges_karambolrol","timestamp":"2019. október. 26. 17:18","title":"Fotók jöttek az M3-ason történt tömeges karambolról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő oroszországi hatalmi csoportok közötti küzdelem a hamarosan Magyarországra látogató orosz államfő hátországában.","shortLead":"Oligarchák és egykori miniszterek letartóztatásának a sora jelzi, hogy egyre hevesebb lesz az egymással vetélkedő...","id":"201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8262a1ba-03e6-4594-ac61-91be1798b3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4e2fb3-a7e0-4b91-9328-6347a9210b3f","keywords":null,"link":"/360/201943__belharcok_oroszorszagban__gyengulo_putyin__2024re_varva__hatalmi_jatekok","timestamp":"2019. október. 26. 12:00","title":"Putyin már 2024-re készül: hatalmi játszmák Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]