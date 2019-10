Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt a héten.","shortLead":"Telitalálatos nem volt a héten.","id":"20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5acef-0fce-4ee5-ad96-b0f632cc4e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. október. 27. 17:07","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","shortLead":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","id":"20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370bb5f6-041d-44f2-bf67-8fdc7090348b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","timestamp":"2019. október. 28. 08:10","title":"Eurostat: Többet ér a magyarországi átlagfizetés a romániainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. 