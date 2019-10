Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265","c_author":"HVG","category":"360","description":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás „kézműves örömére”.","shortLead":"Stabilan emelkedik az új és használt analóg fényképezőgépek forgalma, egyre többen éreznek rá a fényképezés és előhívás...","id":"201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f46d5d8-8444-40cf-8707-2d6c7b5ed265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a913df-89a6-4c71-a31e-26f821a85c8d","keywords":null,"link":"/360/201943_ujraeledo_hagyomanyos_fotozas_arnyalatnyi_kulonbseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Egyre többen váltanak a telefonos fotózásról analóg fényképezésre ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: táblacsata, zavar, kiűzetés, gatya, kvantumfölény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c69ce00-96a5-46d3-939e-c803e66fbeb8","keywords":null,"link":"/360/20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","timestamp":"2019. október. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya gatyameséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még nem tekintheti magát idén is világbajnoknak.","shortLead":"A brit Lewis Hamilton nyerte meg a mexikóvárosi Forma-1 futamot, ám úgy alakult a sorrend, hogy a Mercedes-pilóta még...","id":"20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce65e6f-ab52-4493-8871-04f5fb874e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04501f11-d984-4144-9f54-6e6d07ab0cbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamilton_nyerte_a_mexikovarosi_Forma1_futamot","timestamp":"2019. október. 27. 22:04","title":"Hamilton nyerte a mexikóvárosi Forma-1 futamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő, 2020. január 31-e előtt is kiléphet az unióból, ha addig a felek ratifikálják a távozásról szóló egyezményt – írta a The Guardian, amelynek újságírói belenézhettek az EU-által készülő dokumentumba. Az Eu hétfőn nyilatkozik hivatalosan a hosszabbítás ügyében.","shortLead":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő...","id":"20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de929489-7eb5-4991-9ff3-9ea6cce2b179","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","timestamp":"2019. október. 27. 20:09","title":"Három hónappal meghosszabbítja az EU a Brexit-határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt a szerencsenapja.","shortLead":"Ez volt a szerencsenapja.","id":"20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3f2133-f6b2-4b7c-9231-207a425171bd","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","timestamp":"2019. október. 28. 11:59","title":"Útban az utolsó kemoterápiájára 200 ezer dollárt nyert a lottón egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már a mögöttes szándékot is sejtik.","shortLead":"A Google ernyővállalata, az Alphabet állítólag ajánlatot tett a Fitbitnek a cég felvásárlására. Vannak, akik már...","id":"20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a102b-e826-4b73-9279-cb7a22bc0819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_alphabet_fitbit_veteli_ajanlat_felvasarlas","timestamp":"2019. október. 29. 10:03","title":"Valami készül: megveszi a Google a Fitbitet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A közelgő klímakatasztrófa lehetősége jelentősen befolyásolja a fiatal generációk hangulatát, jövőképét.","shortLead":"A közelgő klímakatasztrófa lehetősége jelentősen befolyásolja a fiatal generációk hangulatát, jövőképét.","id":"20191028_Uj_pszichologiai_tema_a_horizonton_a_fiatalok_okoszorongasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71a5b6e-9e3e-4b0b-af9d-d8f794566188","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191028_Uj_pszichologiai_tema_a_horizonton_a_fiatalok_okoszorongasa","timestamp":"2019. október. 28. 13:15","title":"Az utóbbi évek új pszichológiai témája: a fiatalok ökoszorongása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]