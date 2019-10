Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább bosszantó, mint veszélyes a ténykedésük, de azért nem árt letörölni őket. Az App Store-ból már eltávolították valamennyit.","shortLead":"Az Apple hivatalos alkalmazás-áruházába került be 17 fertőzött app, kikerülve a biztonsági intézkedéseket. Inkább...","id":"20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a34a6cd-e718-4c52-90c5-d59652637bd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_fertozott_iphone_app_store_wandera","timestamp":"2019. október. 28. 12:03","title":"17 app a listán: ha letöltötte ezeket az iPhone-jára, gyorsan törölje őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","shortLead":"Reagált a sportközgazdász Baji Balázs, Kozák Luca és Márton Anita petíciójára.","id":"20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f950ba-75c3-4511-835a-73aa57789b0a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_denes_ferenc_baji_balazs_felhivas_atletika_vb_budapest","timestamp":"2019. október. 29. 16:56","title":"Dénes Ferenc: Szálljon be havi 10 ezerrel, aki támogatja a budapesti atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"Haraszti Miklós","category":"itthon","description":"A közmédia kuratóriumába való delegálás az ellenzéki együttműködés ígéretes, új korszakának megcsúfolása. Sok múlik azon, hogy a sajtó a jövőben résen legyen a divatosan együttműködésnek álcázott ellenzéki NER-szolgálat esetén. ","shortLead":"A közmédia kuratóriumába való delegálás az ellenzéki együttműködés ígéretes, új korszakának megcsúfolása. Sok múlik...","id":"20191029_Haraszti_Miklos_Ahogyan_nem_szabad_egyuttmukodni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b659988-98b6-4504-8972-b82a3c21ae34","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Haraszti_Miklos_Ahogyan_nem_szabad_egyuttmukodni","timestamp":"2019. október. 29. 13:50","title":"Haraszti Miklós: Ahogyan nem szabad együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e221909-43c1-45b4-b0e3-3a0c53a123ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bíróság elé állították azt a 49 éves ecsédi férfit, aki az önkormányzati választást követően ledöntötte falujában a Trianon-emlékoszlopot.","shortLead":"Bíróság elé állították azt a 49 éves ecsédi férfit, aki az önkormányzati választást követően ledöntötte falujában...","id":"20191029_Berugott_a_valasztas_ejszakajan_a_parokian_majd_hazafele_ledontotte_a_Trianonemlekmuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e221909-43c1-45b4-b0e3-3a0c53a123ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4de39a7-29c8-4ad5-87c3-3445666f6363","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Berugott_a_valasztas_ejszakajan_a_parokian_majd_hazafele_ledontotte_a_Trianonemlekmuvet","timestamp":"2019. október. 29. 10:34","title":"Berúgott a választás éjszakáján a parókián, majd hazafelé ledöntötte a Trianon-emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem használt böngészőlapokat.","shortLead":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem...","id":"20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696caedc-49e2-4556-854d-090c7f107aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","timestamp":"2019. október. 28. 08:03","title":"Ezzel a kapcsolóval felgyorsíthatja a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A közelgő klímakatasztrófa lehetősége jelentősen befolyásolja a fiatal generációk hangulatát, jövőképét.","shortLead":"A közelgő klímakatasztrófa lehetősége jelentősen befolyásolja a fiatal generációk hangulatát, jövőképét.","id":"20191028_Uj_pszichologiai_tema_a_horizonton_a_fiatalok_okoszorongasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea7ad91-c912-4b9e-841f-e3874d54de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71a5b6e-9e3e-4b0b-af9d-d8f794566188","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191028_Uj_pszichologiai_tema_a_horizonton_a_fiatalok_okoszorongasa","timestamp":"2019. október. 28. 13:15","title":"Az utóbbi évek új pszichológiai témája: a fiatalok ökoszorongása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","shortLead":"A csipogó kiskacsákat vödörrel vitték biztonságos helyre. ","id":"20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9757fadc-f30d-4735-ad5e-aa99ff7fbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac771e3-999d-4298-9327-d909032f830f","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Huszezer_kiskacsat_mentettek_ki_a_tuzoltok_egy_hajduboszormenyi_tuzbol__video","timestamp":"2019. október. 28. 13:20","title":"Húszezer kiskacsát mentettek ki a tűzoltók egy hajdúböszörményi tűzből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]