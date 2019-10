Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve meddig tartott.","shortLead":"A névtelenséget kérő illetékesek nem nyilatkoztak arról, hogy a szertartást és a temetést hol végezték el, illetve...","id":"20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be32e90-2ff9-444b-b8e4-43ca31a1ae4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_tengerbe_szortak_az_amerikaiak_Abu_Bakr_alBagdadi_hamvait","timestamp":"2019. október. 29. 05:58","title":"A tengerbe szórták az amerikaiak Abu Bakr al-Bagdadi hamvait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss Tibi, a Quimby frontembere, aki szerint semmi különös nincs abban, hogy október 23-án felléptek Karácsony Gergely felkérésére. Most viszont már az őszi, Legyen a gépnek halleluja című turnéjukkal foglalkoznak, amely az idén 20 éves Ékszerelmére című albumot idézi meg. Kiss Tibivel átbeszéltük, milyen emlékei vannak arról az időszakról és a lemezről. ","shortLead":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss...","id":"20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa0a86-476b-487d-8b39-b2d08cd586e9","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","timestamp":"2019. október. 29. 06:30","title":"„Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk” – interjú Kiss Tibivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem használt böngészőlapokat.","shortLead":"A Google Chrome fejlesztőknek szánt verziójába már bekerült az a kapcsoló, amellyel automatikusan kilövethetjük a nem...","id":"20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696caedc-49e2-4556-854d-090c7f107aba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_chrome_gyorsitasa_beallitasok","timestamp":"2019. október. 28. 08:03","title":"Ezzel a kapcsolóval felgyorsíthatja a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai államnak\".","shortLead":"Jövő év elején lép hatályba az az új törvény, ami megtiltja az olyan titkosítás használatát, ami \"árthat a kínai...","id":"20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=525c6025-2f93-449e-af51-88f99d67650a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dda97d8-419a-4e29-8ae9-d235101d5ea5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_kina_titkositas_torveny_cenzura","timestamp":"2019. október. 28. 10:33","title":"Szabályozni fogja Kína, hogy milyen titkosítást használhatnak az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló polgármestere mindezt a közbizalom helyreállítása miatt teszi meg.","shortLead":"Zugló polgármestere mindezt a közbizalom helyreállítása miatt teszi meg.","id":"20191028_Horvath_Csaba_visszavonja_a_nagy_botranyt_kavaro_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e84285-4a84-4bae-ae52-df4a65279583","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_visszavonja_a_nagy_botranyt_kavaro_rendeletet","timestamp":"2019. október. 28. 08:47","title":"Horváth Csaba visszavonja a nagy botrányt kavaró rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított beismerte tettét.","shortLead":"A gyanúsított beismerte tettét.","id":"20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e3f222-7461-4abf-9cee-257df4e2524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","timestamp":"2019. október. 28. 14:57","title":"Megöltek egy embert Bátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oda az amerikai legenda?","shortLead":"Oda az amerikai legenda?","id":"20191028_Europa_leggazdagabb_embere_bevasarol_Amerikaban_a_Tiffany_francia_kezbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4fd23-593d-4d86-9dc0-0e6b98e81837","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Europa_leggazdagabb_embere_bevasarol_Amerikaban_a_Tiffany_francia_kezbe_kerulhet","timestamp":"2019. október. 28. 12:22","title":"Európa leggazdagabb embere bevásárol Amerikában: a Tiffany francia kézbe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az MTI szerint.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be...","id":"20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b71ef8-74b3-434b-b2f3-bac78e2248a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","timestamp":"2019. október. 29. 08:23","title":"Gördeszkaparkokat épít a kormány, mert „nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]