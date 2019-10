Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile megváltozott, és a kormánynak is meg kell változnia - mondta Pinera elnök.","shortLead":"Chile megváltozott, és a kormánynak is meg kell változnia - mondta Pinera elnök.","id":"20191028_chilei_elnok_miniszter_kirugas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46da15b-aa75-49b6-9af1-beb6124d6806","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_chilei_elnok_miniszter_kirugas","timestamp":"2019. október. 28. 21:25","title":"Több miniszterét is kirúgta a chilei elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","shortLead":"A fogorvos most kapta meg a Guinness Világrekordoktól az elismerő oklevelet.","id":"20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c95f66-0ef0-44a3-8388-7b2e34d6fec2","keywords":null,"link":"/elet/20191029_legnagyobb_kihuzott_emberi_fog_fogorvos","timestamp":"2019. október. 29. 20:46","title":"Soha ekkora fogat nem húztak még ki emberi szájból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c","c_author":"Serdült Viktória","category":"elet","description":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön időben beadni a Zolgensmát. Mikos Borbála, a Zentét kezelő csapat szakmai vezetője nyilatkozott a hvg.hu-nak.","shortLead":"Miközben az ország az SMA-betegségben szenvedő kisfiúért izgult, a háttérben komoly munka zajlott, hogy sikerüljön...","id":"20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcb0265-1116-41ec-8aca-256d8842115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5488f31a-bb18-4c63-a119-454631f9327e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Zente_Zolgensma_orvoscsapat_Mikos_Borbala_Bethesda","timestamp":"2019. október. 30. 06:40","title":"„Felemelő érzés volt” – az elmúlt hónapról is mesélt a Zentét kezelő orvoscsapat szakmai vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A bitcoin elképesztő drágulásáról, majd drasztikus értékvesztéséről szóló híreknek köszönhetően a legtöbb ember már hallott a kriptopénzek és egyéb kriptoeszközök világáról. A Bitcoin és társai szerepéről és jövőjéről megoszlanak a vélemények, ahogy arról is, baj-e, hogy ilyen sok energiát emészt fel a bányászatuk.","shortLead":"A bitcoin elképesztő drágulásáról, majd drasztikus értékvesztéséről szóló híreknek köszönhetően a legtöbb ember már...","id":"20190801_360Uj_iparag_szuletik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5522a4a0-a585-4409-a3b3-e161109e7b97","keywords":null,"link":"/360/20190801_360Uj_iparag_szuletik","timestamp":"2019. október. 30. 16:05","title":"Hogyan függnek össze a kriptopénzek a fenntarthatósággal? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","shortLead":"A katasztrófavédelem tart szemlét a területen.","id":"20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dc27e-a698-4685-996a-adf942669597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcef2a77-85ee-41c1-83d2-29ee5214838f","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Olajfolt_uszik_a_Dunan_a_Kopaszigatnal","timestamp":"2019. október. 29. 18:24","title":"Olajfolt úszik a Dunán a Kopaszi-gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","shortLead":"A férjével az Instagramon mutatták be a legkisebb fiukat.","id":"20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a050ea-3a93-462c-a11f-e055f7462915","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Ricky_Martin_negyszeres_apa_lett","timestamp":"2019. október. 30. 11:46","title":"Ricky Martin négyszeres apa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","shortLead":"Az olasz gyártó magas építésű modelljével a közutak után jövőre már a versenypályákon is találkozhatunk.","id":"20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bef86d8-2574-4d01-b901-623a4c03d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8149d4e-d223-4b7f-93d0-9d85b0b79767","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_bevetesre_kesz_a_fel_tonnanal_tobbet_fogyott_uj_lamborghini_urus","timestamp":"2019. október. 29. 06:41","title":"Bevetésre kész a fél tonnánál többet fogyott új Lamborghini Urus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe vándorolt volna.","shortLead":"A Homo sapiens mintegy 200 ezer éve a mai Botswana területének északi részén élt még az előtt, hogy más térségekbe...","id":"20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce9028f-9ccd-40fa-94a5-5c2f3b2855ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca838c-83bf-4ec6-9677-e39313b33da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_modern_ember_homo_sapiens_kutatas_nature_botswana","timestamp":"2019. október. 28. 22:08","title":"Megfejtették, hol született a modern ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]