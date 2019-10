Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes: olyan, mintha egy űrbéli arcot látnánk a képen.","shortLead":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes...","id":"20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70613feb-cde3-49d0-9fa3-82a17f4df53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","timestamp":"2019. október. 29. 16:03","title":"Galaktikus \"arcot\" fotózott a messzi űrben a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német belügyminiszter egy korábbi koncepciót melegített fel az EU-s menekültügy megreformálására.\r

