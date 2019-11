Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem váltak valóra a korábbi pesszimista jóslatok: igencsak kelendő az iPhone 11, még a Samsung hazájában is.","shortLead":"Nem váltak valóra a korábbi pesszimista jóslatok: igencsak kelendő az iPhone 11, még a Samsung hazájában is.","id":"20191030_apple_iphone_11_eladasok_del_koreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e46ec32-6991-4b3c-95ae-c887b99e5b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f547ef2e-21ca-4da1-8278-5825dc1432b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_apple_iphone_11_eladasok_del_koreaban","timestamp":"2019. október. 30. 14:03","title":"Így indított a Samsung hazájában az iPhone 11","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal igen vitatható munkásságú elnöke lesz. ","shortLead":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó...","id":"20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4bd91c-3c8f-4b3f-a08d-71ffb5a7ebd0","keywords":null,"link":"/360/20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","timestamp":"2019. október. 30. 13:00","title":"Handó Tünde felfelé bukik, a bíróságok fellélegezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz cég szerint átlagosan 10-15 százalékkal kell majd többet fizetni.","id":"20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebab9d57-a7dc-4eb2-a84e-ec0e7c96d2bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e229a1b-1448-4ed1-969b-a4027f3e9fca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_kfgb_biztositasi_dij_munkaerohiany_alkatreszek","timestamp":"2019. október. 31. 13:49","title":"Munkaerőhiány és alkatrészdrágulás hajtja fel a kgfb-díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","shortLead":"A tartozásból több mint 586 millió forint a menetdíj, a pótdíj és egyéb költségek meghaladják az 5,2 milliárd forintot.","id":"20191031_mav_tartozas_blicceles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f91a7bd-faa9-4796-9ecf-00169e7da8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191031_mav_tartozas_blicceles","timestamp":"2019. október. 31. 13:53","title":"Milliárdokkal tartoznak a MÁV-nak a bliccelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet is az új Európai Bizottság irányvonalához. ","shortLead":"A német lap szerint merész Karácsony Gergely terve az uniós pénzek közvetlen megszerzéséről, de akár még illeszkedhet...","id":"20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac254f46-842c-4f68-94d1-ac12700a3142","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_die_welt_karacsony_gergely_ellenzek_v4_orszagok","timestamp":"2019. október. 30. 15:18","title":"Die Welt: Akár be is jöhet Karácsony terve a V4-városok szövetségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit azonban nagyon hiányolja.","shortLead":"Új filmre készül, és színpadon már beszélő szerepeket is vállal a 2016-os sztrókjából felépülő színész. A saját vicceit...","id":"20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1d371a-d169-4a80-b157-a73a3278e8b0","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Kulka_Janos_Meggyogyitottak_De_sok_mindenki_eltunt_mellolem","timestamp":"2019. október. 31. 07:30","title":"Kulka János: Meggyógyítottak! De sok mindenki eltűnt mellőlem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének felülvizsgálatra.","shortLead":"A panasz szerint a büntetőeljárásról szóló törvény változása miatt nem kaphatott a férfi lehetőséget ügyének...","id":"20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2761be9-5aec-4a0d-b93a-ba8b73cb6907","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Az_Alkotmanybirosaghoz_fordult_a_lugos_tamado","timestamp":"2019. október. 31. 18:43","title":"Az Alkotmánybírósághoz fordult a lúgos támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás lenne számára a prioritás. ","shortLead":"A polgármester kikérné a helyiek véleményét a parkolóhelyek csökkentéséről, a köztisztaság mellett pedig a lakhatás...","id":"20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d70aaf7-2668-41e3-934d-e3e4b2a1ebaa","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_berlakasok_parkolas_strand_piko_andras_polgarmester_jozsefvaros","timestamp":"2019. október. 30. 12:36","title":"Bérlakások, parkolás, strand – Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]