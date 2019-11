Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94afbf1e-a066-4d37-8556-95b9c0e23723","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Generációváltás – fiatal kurátorok kiállítása az Orfeo és az Inconnu csoportokról / Nem tetszik a rendszer – a vajdasági Bosch+Bosch a Ludwig Múzeumban / Isten vele, miniszter úr! – prágai perpatvarok / Nimbusz-kulcs – Araki Nobuyoshi Budapesten / Kultúrkritika Nagyszálló, Graz – Lukács György, a címadó / Nem félünk a brexittől! – a Frieze Art Fair Londonban / Az utolsó szovjet művész – portré Viktoria Lomaskóról

","shortLead":"Generációváltás – fiatal kurátorok kiállítása az Orfeo és az Inconnu csoportokról / Nem tetszik a rendszer –...","id":"20191031_Megjelent_a_Muerto_2019_novemberi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94afbf1e-a066-4d37-8556-95b9c0e23723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1800c0b-25f0-450a-b8b3-e24abf05bde7","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191031_Megjelent_a_Muerto_2019_novemberi_lapszama","timestamp":"2019. november. 01. 12:38","title":"Megjelent a Műértő 2019 novemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","shortLead":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","id":"20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3d2b58-65d4-46da-b955-6eb9858e0e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","timestamp":"2019. november. 02. 17:01","title":"Elhunyt Huszár Tibor akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","shortLead":"Megdobban a negyvenes generáció szíve, ha tényleg így lesz.\r

\r

","id":"20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11e56540-9ad0-4b2f-8a6c-8b6cbfa5b55d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0347cbd-bdee-4e33-a11f-086550ed0f9c","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Nagyon_ugy_fest_osszeall_a_Rage_Against_the_Machine_egy_amerikai_turnera","timestamp":"2019. november. 01. 17:55","title":"Nagyon úgy fest, összeáll a Rage Against the Machine egy amerikai turnéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A NATO Kijevnek nyújtott támogatása destabilizáló és provokatív hatással van az ukrajnai helyzetre - jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtöki kijevi látogatását és a NATO-Ukrajna bizottság ülését kommentálva ","shortLead":"A NATO Kijevnek nyújtott támogatása destabilizáló és provokatív hatással van az ukrajnai helyzetre - jelentette ki...","id":"20191101_Ismet_odaszoltak_a_NATOnak_az_oroszok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9a1b41-e3a8-4da0-b0e1-b96848fb5127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f135541-9838-4e31-aa7c-afee221223fe","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Ismet_odaszoltak_a_NATOnak_az_oroszok","timestamp":"2019. november. 01. 16:12","title":"Ismét odaszóltak a NATO-nak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, az országos elnökség mindkét helyi polgármesterjelöltet alkalmatlannak tartja, ezért a párt jelöltje, Dobrosi Péter is indul a választáson november 10-én.\r

\r

","shortLead":"Kiderült, az országos elnökség mindkét helyi polgármesterjelöltet alkalmatlannak tartja, ezért a párt jelöltje, Dobrosi...","id":"20191101_Teljes_kaosz_a_Mi_Hazanknal__megis_indul_a_jeloltjuk_a_megismetelt_jaszberenyi_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee6493e-d228-4ea4-a360-501b7492da82","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Teljes_kaosz_a_Mi_Hazanknal__megis_indul_a_jeloltjuk_a_megismetelt_jaszberenyi_valasztason","timestamp":"2019. november. 01. 18:21","title":"Teljes káosz a Mi Hazánknál - mégis indul a jelöltjük a megismételt jászberényi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor kiállították a vételárról szóló csekket.","shortLead":"A Fitbit piaci értéke nagyjából 1,6 milliárd dollár, de a Google tolla ennél jóval vastagabban fogott, amikor...","id":"20191101_google_fitbit_felvasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00ecdb6-59ef-416f-b6b7-fc08ce623c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dd5fc5-695b-4bf1-8b98-99792ae50cfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191101_google_fitbit_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 01. 15:08","title":"Bejelentették: a Google tényleg megveszi a Fitbitet, több milliárd dollárt adnak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","shortLead":"Az M3-ason, az M7-esen és az M1-esen is torlódik a forgalom.","id":"20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7fd19e-d5fe-4721-a575-eb0350969a97","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Dugo_dugo_hatan__oriasi_a_forgalom_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 01. 12:47","title":"Dugó, dugó hátán – óriási a forgalom az autópályákon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor egy itteni, folyamatban lévő lakhatási ügy hónapok óta borzolja a kedélyeket.\r

\r

","shortLead":"Ez az első fideszes kerület, amely csatlakozik az eddig ellenzéki vezetésű kerületek kezdeményezéséhez. Ugyanakkor...","id":"20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55f3d33a-242d-4565-860b-f273d706f1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573561e7-95c8-46ba-95e6-3505c874c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_BudafokTeteny_fideszes_vezetese_is_csatlakozik_a_kilakoltatasi_moratoriumhoz","timestamp":"2019. november. 01. 21:19","title":"Budafok-Tétény fideszes vezetése is csatlakozik a kilakoltatási moratóriumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]