[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","shortLead":"Jogerős az NVI döntése. A megismételt szavazásokon ugyanazok a jelöltek indulhatnak.","id":"20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7ef428-81da-49d6-9804-99ec06e36494","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_onkormanyzati_valasztas_megismetlese_10_telepules","timestamp":"2019. november. 04. 13:40","title":"10 településen is megismétlik a választást most vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő kómában van, és már John Malkovich a még újabb pápa, és ő sem makulátlan.","shortLead":"A korábbi trailerben Jude Law sétálgat a női szíveket olvasztva egy szál fecskében a tengerparton, a mostaniban ő...","id":"20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cbcf24-67c1-488d-bc59-fadba3c08e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20c1db4-6909-4d60-bbd3-c012d2d2126c","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Eleg_eros_uj_elozetest_kapott_Az_ifju_papa_folytatasa","timestamp":"2019. november. 04. 10:39","title":"Elég erős új előzetest kapott Az ifjú pápa folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak kedvezményt, akik nem napi ingázásra használják a kocsijukat.","shortLead":"A BKV-bérletesek lehetnek a novemberi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány nyertesei, de azok is kaphatnak...","id":"20191104_BKVberlettel_olcsobb_lehet_a_kotelezo_biztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b875280d-d368-4d72-9e5c-b7cf83842306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d39661-556c-48df-ac70-8eba7917d379","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_BKVberlettel_olcsobb_lehet_a_kotelezo_biztositas","timestamp":"2019. november. 04. 08:14","title":"BKV-bérlettel olcsóbb lehet a kötelező biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","shortLead":"Csütörtökön lesz a győri közgyűlés alakuló ülése, amelyen a jelek szerint Borkai Zsolt polgármester is részt fog venni.","id":"20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d34356-b666-433e-b000-ec70ddf67786","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Az_MSZP_gyori_elnoke_kiadta_a_jelszot_Borkai_eskutetelere_Talalkozzunk_a_Varoshazan","timestamp":"2019. november. 04. 15:07","title":"Az MSZP győri elnöke kiadta a jelszót Borkai eskütételére: Találkozzunk a Városházán!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","shortLead":"A humoristát 2017-ben utolérte a zaklatási botrány, elismerte, amivel vádolták. Több mint egy éve újra aktív.","id":"20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13d5a827-cddd-47f8-b8a9-dd49fe48f17d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1575c98-3c1b-460f-b52b-52259572179e","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_louis_ck_budapest_fellepes_metoo","timestamp":"2019. november. 04. 21:17","title":"Louis C. K. újra Budapesten lép fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újra működik.","shortLead":"Újra működik.","id":"20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb10c6b-3346-4472-9d5f-6cc9c90d6f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Kijavitottak_a_meghibasodott_paksi_blokkot","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kijavították a meghibásodott paksi blokkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar, amely az Atlanti-óceán partvidékén fákat csavart ki és utakat tett járhatatlanná, napközben 140 ezer háztartás maradt áram nélkül. ","shortLead":"Óránként több mint 160 kilométeres sebességgel érkezett vasárnapra virradóra Franciaországba az első nagy őszi vihar...","id":"20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d8ad0f-e934-4c20-baa0-d0da399e05df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79276c3-d93f-4358-a579-12fdbd4902a6","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Hatalmas_vihar_csapott_le_Franciaorszagra","timestamp":"2019. november. 03. 15:10","title":"Hatalmas vihar csapott le Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum elnök azt is el tudja képzelni, hogy egy pártban dolgozzon Botka Lászlóval, Szél Bernadettel és Hadházy Ákossal.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum elnök azt is el tudja képzelni, hogy egy pártban dolgozzon Botka Lászlóval, Szél...","id":"20191103_Johet_egy_uj_politikai_kozosseg_2022re","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d01baaa-c4df-439a-a90f-7ebe0fd71223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34095dc3-493a-48ba-ae9a-523b2a06709b","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Johet_egy_uj_politikai_kozosseg_2022re","timestamp":"2019. november. 03. 20:10","title":"Jöhet egy új politikai közösség 2022-re?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]