Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","shortLead":"A támadó az ablakon át jött. A megerőszakolt nő két barátnőjével érkezett Budapestre.","id":"20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05cc373-7092-43d7-88e5-0d1085c38a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_sved_lany_budapest_vii_kerulet_szexualis_eroszak","timestamp":"2019. november. 04. 16:19","title":"Megerőszakolhattak egy svéd lányt egy belvárosi lakásban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","shortLead":"Lengyelországban majd duplaannyit kell fizetniük a vízumért.","id":"20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba49836-c95d-4a52-8b38-0b972d7e34ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e3c5e-aac7-4c93-b11e-7d6df10efd8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_1700_dollarert_johetnek_Magyarorszagra_a_vietnami_munkavallalok","timestamp":"2019. november. 04. 11:06","title":"1700 dollárért jöhetnek Magyarországra a vietnami munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","shortLead":"James Bond most kevésbé elegáns, mint azt megszokhattuk.","id":"20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180e4e85-8289-43c6-8201-210ee393844f","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Daniel_Craig_maga_a_megtestesult_ferfiassag_az_uj_James_Bondfilm_elso_kepkockajan","timestamp":"2019. november. 04. 11:05","title":"Daniel Craig maga a megtestesült férfiasság az új James Bond-film első képkockáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum politikusát választanák a pozícióra.","id":"20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0e9b8a-9ce2-482c-99a0-a14e209e3d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc374c5-22aa-43d7-baad-2c7d50f93ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_kerpel_fronius_gabor_fopolgarmester_helyettes_momentum","timestamp":"2019. november. 04. 14:43","title":"Okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettese is lesz Karácsonynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren dolgoznak Indiából is.\r

\r

","shortLead":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren...","id":"20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120a5a8-878a-4282-9ed8-0ae4f0ec1cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","timestamp":"2019. november. 05. 05:23","title":"Magyarország, a vendégmunkások paradicsoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]