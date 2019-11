Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni, hogy visszakozzon.","shortLead":"Horváth Csaba esete mutatja, hogy mi a különbség. Az ellenzék számára van határ, és rá lehet kényszeríteni...","id":"20191105_Revesz_Barati_Tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c61b63e-24ab-4e89-83f5-920d993b0503","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Revesz_Barati_Tuz","timestamp":"2019. november. 05. 08:55","title":"Révész: Baráti? Tűz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak esetében. Vajon megismerik-e az új generációk a szerelmet, a vágyat a valós emberek iránt?","shortLead":"A felnőttfilmek beépültek a hétköznapjainkba, észrevétlen kötődést, függőséget kialakítva, kiváltképp a férfiak...","id":"20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75601e15-3f86-491f-8ba7-bc3e025722cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdecd5b-9dbe-4d53-9a79-05ba174c6e22","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191105_Igy_hat_a_porno_a_vagyainkra","timestamp":"2019. november. 05. 08:15","title":"Így hat a pornó a vágyainkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde8ae1a-643c-4fe3-958c-e967038ecbe3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az árak és a bérek is nőttek.","shortLead":"Az árak és a bérek is nőttek.","id":"20191103_etterem_vendeglatas_arak_afa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde8ae1a-643c-4fe3-958c-e967038ecbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb847cf4-3bd3-4216-a925-ef84e56e58cb","keywords":null,"link":"/kkv/20191103_etterem_vendeglatas_arak_afa","timestamp":"2019. november. 04. 06:23","title":"Jóval az infláció fölött emeltek árat a hazai éttermekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többet profitálunk az EU-tagságból, mint hinnénk, és ez így maradhat a következő évtized nagy részében is.","shortLead":"Többet profitálunk az EU-tagságból, mint hinnénk, és ez így maradhat a következő évtized nagy részében is.","id":"20191105_EU_tagsag_elonyok_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01447a63-9203-48e3-b48a-e24634a8ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc27ce-42d5-491c-b54f-681f2db42ea2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_EU_tagsag_elonyok_nyereseg","timestamp":"2019. november. 05. 18:45","title":"Magyarország nyeri az összes tagállam közül a legtöbbet az EU-tagsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","shortLead":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","id":"20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d134c32-b705-404c-a3a9-693adb7e42c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","timestamp":"2019. november. 04. 19:35","title":"Nem mondott le Magyarországról a VICE Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik legnagyobb techcége úgy érzi, tennie kell a drága és kevés lakás okozta krízis ellen. Az akcióterv előtt civilekkel is tárgyaltak. \r

\r

","shortLead":"A világ egyik legnagyobb techcége úgy érzi, tennie kell a drága és kevés lakás okozta krízis ellen. Az akcióterv előtt...","id":"20191105_740_milliarddal_segit_az_Apple_a_kaliforniai_lakhatasi_valsagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5db22f5-fad6-4247-beba-4f0ee9ce1d6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_740_milliarddal_segit_az_Apple_a_kaliforniai_lakhatasi_valsagon","timestamp":"2019. november. 05. 05:39","title":"740 milliárddal segít az Apple a kaliforniai lakhatási válságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elvileg csak addig, amíg felújítják az épületét. ","shortLead":"Elvileg csak addig, amíg felújítják az épületét. ","id":"20191104_Bekoltozik_az_Ab_a_Parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a11c8c-73da-4eae-8e67-f176a92cdc15","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Bekoltozik_az_Ab_a_Parlamentbe","timestamp":"2019. november. 04. 12:38","title":"Beköltözik az Alkotmánybíróság a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]