[{"available":true,"c_guid":"c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy néhány napja létrehozott weboldal szerint Celine Dion repülőgépe lezuhant, az énekesnő életét vesztette. A hírnek egyetlen szava sem igaz.","shortLead":"Egy néhány napja létrehozott weboldal szerint Celine Dion repülőgépe lezuhant, az énekesnő életét vesztette. A hírnek...","id":"20191107_meghalt_celine_dion_atveres_hoax_kamu_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e906b2-dc8a-4b31-83b6-ac9864597a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd2ff0-c413-46a0-b615-5e0af1382939","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_meghalt_celine_dion_atveres_hoax_kamu_alhir","timestamp":"2019. november. 07. 09:03","title":"Durva átverés terjed Celine Dionról a Facebookon, nehogy bedőljön neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","shortLead":"Kádár Tamás helyére kellett új játékost behívnia a szövetségi kapitánynak.","id":"20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ebc578-69b7-448f-94be-bd2f3dcd5f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123e25f8-b683-4b58-bc36-0fa645d642b1","keywords":null,"link":"/sport/20191106_magyar_valogatott_kadar_tamas_serules_marco_rossi","timestamp":"2019. november. 06. 17:25","title":"Újabb sérült miatt vakarhatja a fejét Rossi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni, de kapott néhány hasznos kényelmi funkciót is.","shortLead":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni...","id":"20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a64dd5-a439-484e-a14b-d44e24125f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2019. november. 07. 15:03","title":"Újabb funkció került az operációs rendszerbe, amit a Windows helyett ajánl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","shortLead":"Az akkuja egy vizespalacknak tűnik csak.","id":"20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4aafa-25df-44f0-8860-48c84d4b6bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da73f20f-af0c-43d7-bec4-9d60075a3f43","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_A_legszebb_ebringaban_az_a_legjobb_hogy_nem_is_nez_ki_annak","timestamp":"2019. november. 06. 19:22","title":"A legszebb e-bringában az a legjobb, hogy nem néz ki elektromosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető tisztségviselő legyen cégekben.","shortLead":"Az MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három vállalkozását is kényszertörléssel szüntették meg és eltiltották attól, hogy vezető...","id":"20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e215025-294b-4c28-8aaf-d54439b9f92f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Eltiltottak_a_cegvezetestol_a_pecsi_kozgyules_gazdasagi_bizottsaganak_elnoket","timestamp":"2019. november. 07. 16:32","title":"Eltiltották a cégvezetéstől a pécsi közgyűlés gazdasági bizottságának elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos vádemelési eljárás menete. ","shortLead":"Halloween, hálaadásnap, karácsony – ezzel a három ünneppel leírható az amerikai elnökkel szembeni alkotmányos...","id":"201945_egyiranyu_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a0c91a-76c8-427e-bcd9-1358c0840a40","keywords":null,"link":"/360/201945_egyiranyu_utca","timestamp":"2019. november. 07. 10:00","title":"Már mindenki biztosra veszi, hogy vádat emelnek Trump ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Lezárások és tüntetés ma Budapesten, vaklárma Amszterdamban, BL-eredmények. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","id":"20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9614107e-7d48-48a6-a0b0-ea0c11c8fd6c","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar360_Jon_Erdogan_megvan_Varhelyi_posztja","timestamp":"2019. november. 07. 08:00","title":"Radar360: Jön Erdogan, megvan Várhelyi posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e","c_author":"Bodacz Péter","category":"360","description":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb szempontja, hogy a verseny növelése érdekében legyen egy negyedik szereplő is a piacon.","shortLead":"Az Antenna Hungárián keresztül veszi meg a Telenor negyedét az állam, amelynek ezek szerint nem az volt a legfőbb...","id":"201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffd5f4-46f2-4165-8131-136d8373906e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16d0659-1c58-4cfd-9a92-40154aa25cf5","keywords":null,"link":"/360/201945__allami_bevasarlas__telenor__5g__letelefonaltak","timestamp":"2019. november. 07. 13:00","title":"Újra lesz állami mobilcég, és ez felforgathatja a távközlési piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]