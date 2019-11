Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondhatták Cegléden.","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondhatták Cegléden.","id":"20191107_Elonek_nyilvanitottak_a_ferfit_aki_a_papirjai_szerint_1987ben_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d8d3f3-f7e7-432d-95be-bd8fc7fc0def","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Elonek_nyilvanitottak_a_ferfit_aki_a_papirjai_szerint_1987ben_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 19:22","title":"Élőnek nyilvánították a férfit, aki a papírjai szerint 1987-ben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók. Legutóbb tizenkilenc éve azonosították a rettegett vírus egy új, addig ismeretlen altípusát.","shortLead":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók...","id":"20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4653224e-4f37-4a63-b32f-9a6301fc46ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","timestamp":"2019. november. 08. 09:33","title":"A HIV-vírus egy újabb, ritka törzsét azonosították amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére. A szakértők attól tartanak, a modern fegyvert megismerheti Irán, Izrael fő ellenfele is.","shortLead":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére...","id":"20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee446a-a22d-488f-b9b0-cd68fe42a874","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","timestamp":"2019. november. 09. 11:11","title":"Irán hozzájuthat az izraeliek titkos rakétájához ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","shortLead":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","id":"20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c377798-eded-4e0d-b1da-5a73cb46bf68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","timestamp":"2019. november. 08. 06:02","title":"Megtorpant az építőipar lendülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cd3e7d-23af-4c21-8b34-a31b7b34476d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtőedényeket az Erdogan-látogatás miatt szerelte le a rendőrség, nem állt le a szemétszállítás – üzent a II. kerület.","shortLead":"A gyűjtőedényeket az Erdogan-látogatás miatt szerelte le a rendőrség, nem állt le a szemétszállítás – üzent a II...","id":"20191107_Az_ellenzeki_polgarmester_kiallt_a_keruleti_kukakert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cd3e7d-23af-4c21-8b34-a31b7b34476d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c505de-781b-4829-95cc-03403716c0c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Az_ellenzeki_polgarmester_kiallt_a_keruleti_kukakert","timestamp":"2019. november. 07. 17:30","title":"Az ellenzéki polgármester kiállt a II. kerületi kukákért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","shortLead":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","id":"20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06067ea-41f2-494c-9483-97edf30b3404","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","timestamp":"2019. november. 07. 13:17","title":"A kormány üzent azoknak, akik Borkaira szavaztak: Jól tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell elmenni érte.","shortLead":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell...","id":"20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d21b1f-0129-4e70-a78e-0f2b8a7858bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","timestamp":"2019. november. 09. 06:41","title":"Ritka lehetőség: gyorsan le lehet csapni erre az über-Opelre, egy Lotus Omegára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","shortLead":"Még a labda is zokogott Szombathelyen.","id":"20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e2d87f-7407-4382-b257-af8456a92943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6f7f4e-b8d8-4347-aec3-116134113283","keywords":null,"link":"/sport/20191107_nb2_tizenegyes_haladas_szombathely_vac","timestamp":"2019. november. 07. 15:56","title":"Minden idők egyik legrosszabb tizenegyesét rúgták az NB II-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]