[{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","shortLead":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","id":"20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de0fc45-e927-4a93-a44b-bd599e5ee0c3","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 08. 11:47","title":"Ritka bőrbetegségben szenved egy csecsemő, ezért a szülei otthagyták egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit szerencsére semmi nem akadályozta abban, hogy Erdogan-ihlette mémekkel szórják meg a közösségi oldalakat.","shortLead":"A török elnök látogatása miatt csütörtök késő délutánra megbénult Budapest jelentős része. Az internet népművészeit...","id":"20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cabae548-22b7-42e3-a27a-cbcc4fabd417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05eba49f-b4da-49d8-864c-61b74e1cb5d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_erdogan_budapesti_latogatasa_memek_orban_viktor_ader_janos","timestamp":"2019. november. 08. 08:03","title":"Budapest bevetette a mémfegyvert a fővárost megbénító Erdogan ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","id":"20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758875dc-632c-4a98-8840-72551bf9b547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","timestamp":"2019. november. 08. 17:03","title":"Zseniális videó: Ilyen, amikor a mérnökök viszik le a kutyát sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8aad9f-3803-4a8a-873d-b70c38f7431e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze az egészhez az is kellett, hogy rögbifanok fussanak össze vele.","shortLead":"Persze az egészhez az is kellett, hogy rögbifanok fussanak össze vele.","id":"20191108_Levideoztak_egy_belugat_ami_visszahozza_a_labdat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8aad9f-3803-4a8a-873d-b70c38f7431e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ed76f0-8165-4a63-9690-41e33c8c53be","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Levideoztak_egy_belugat_ami_visszahozza_a_labdat","timestamp":"2019. november. 08. 19:36","title":"Levideóztak egy belugát az északi sarknál, ami visszahozza a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","shortLead":"A DC Films és a Warner Bros. közös mozija megdöntött minden eddigi képregényfilmes profitrekordot.","id":"20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f08f115-d407-458e-b396-fbd3f8ccf465","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_Joker_minden_idok_legnyeresegesebb_kepregeny_filmje","timestamp":"2019. november. 09. 16:25","title":"A Joker minden idők legnyereségesebb képregényfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi kedvence, ha más fajtába tartozna.","shortLead":"Az Nvidia fejlesztői a GANimals nevű program segítségével lehetővé teszik, hogy bárki megnézze, hogyan festene a házi...","id":"20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a943bb8-42a9-46e7-ae66-ccc90e7cc130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962bc162-f000-45ca-93e7-6f5cad94771a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_nvidia_ganimals_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 09. 14:03","title":"Ez a program egyetlen kattintással új állatot varázsol a házi kedvencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","shortLead":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","id":"20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4635b14-b437-412a-a1ad-fbdefe639cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","timestamp":"2019. november. 08. 12:37","title":"Hazai űrtechnológiai cég vezetője lett az év üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]