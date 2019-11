Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahol nem érdemes mást termeszteni, ott napelemekkel gazdálkodnak. Kaliforniában így kapcsolják össze két probléma megoldását.","shortLead":"Ahol nem érdemes mást termeszteni, ott napelemekkel gazdálkodnak. Kaliforniában így kapcsolják össze két probléma...","id":"201945_ultessunk_napelemet_kaliforniai_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9af28d1-a7c7-4b9b-8f05-e29a95a685cd","keywords":null,"link":"/360/201945_ultessunk_napelemet_kaliforniai_alom","timestamp":"2019. november. 10. 09:00","title":"Két legyet üt egy csapásra, aki a földjére napelemet \"ültet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","shortLead":"A Nemzetbiztonsági Hivatal volt főigazgatója a kémper néven elhíresült büntetőügy fővádlottja volt.","id":"20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90936a6-60bb-4320-9141-b8eb9813eb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513964b-2189-4532-8492-ac68194b56bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Karteritest_kapott_Galambos_Lajos_az_emberhez_meltatlan_bortonkorulmenyek_miatt","timestamp":"2019. november. 09. 09:53","title":"Kártérítést kapott Galambos Lajos az „emberhez méltatlan börtönkörülmények” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a463e7d-fa08-458c-a13f-dd57139e39dc","c_author":"Lipovecz Iván","category":"360","description":"1989. november 9-e után keletnémetek milliói számára vált tapinthatóvá a falon túli világ. Döntő többségük visszatért otthonába, de nem lehet tudni, milyen társadalmat akar ott ezek után „építeni”. S az európai status quót létrehozó nagyhatalmak is elbizonytalanodtak: ugyan mit kezdjenek az egyre életidegenebbé váló jaltai alkuval s a rá épülő német gubanccal. Alább a HVG akkori cikkét olvashatják a sorsdöntő eseményről és a német újraegyesítés esélyeiről.","shortLead":"1989. november 9-e után keletnémetek milliói számára vált tapinthatóvá a falon túli világ. Döntő többségük visszatért...","id":"20191109_Az_egy_nemet_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a463e7d-fa08-458c-a13f-dd57139e39dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8dbbe4-a0c9-4746-ab64-8a6078c3c338","keywords":null,"link":"/360/20191109_Az_egy_nemet_alom","timestamp":"2019. november. 09. 09:01","title":"A berlini fal 30 évvel ezelőtti ledőlése megadta a kegyelemdöfést az addigi világrendnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pláza évente több mint 20 millió látogatót fogad.","shortLead":"A pláza évente több mint 20 millió látogatót fogad.","id":"20191109_Megujul_a_Westend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f36a0176-79fe-4332-9acc-a72d10bcd80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69769627-0c6b-4321-8ba2-cff1f1b75961","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Megujul_a_Westend","timestamp":"2019. november. 09. 08:17","title":"Megújul a Westend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik utas a WC-ben rágyújtott egy elektromos cigarettára. Október utolsó napjaiban egy ismert színésznő viselkedése miatt kellett megszakítani egy repülést.","shortLead":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik...","id":"20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336ee58-bb59-4011-8a94-9302c73e27a7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","timestamp":"2019. november. 10. 11:47","title":"Kényszerleszállás egy e-cigi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]