[{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy nyugalmazott munkatársának 2007-es rejtélyes eltűnését. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos küldetésén vett részt Iránban.","shortLead":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ea6a4-1c95-4fb0-adb1-f0ee74629f94","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 13:45","title":"12 év után megtört Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési programtól is.","shortLead":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési...","id":"20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ded717-e94b-40e9-8a65-dafcdccb08aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","timestamp":"2019. november. 09. 11:16","title":"A kormány elvett 1,8 milliárdot az iskolák felújításától, a pénzt kiemelt beruházásokra költik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több megyére és a fővárosra ismét figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós, sűrű köd veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére és a fővárosra ismét figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a tartós, sűrű köd...","id":"20191108_Hatalmas_kod_lesz_szombat_reggelre_kilenc_megyere_veszelyjelzest_adtak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f4dd61d-3352-4439-b2df-901a84f8086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28c7c23-d3cb-4888-b38c-59326e25db63","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Hatalmas_kod_lesz_szombat_reggelre_kilenc_megyere_veszelyjelzest_adtak_ki","timestamp":"2019. november. 08. 18:33","title":"Hatalmas köd lesz szombat reggelre, kilenc megyére veszélyjelzést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években több nő is azt állította, hogy a francia-lengyel filmrendező - aki ellen egy 13 éves lány megerőszakolásáért elfogatóparancs van érvényben az Egyesült Államokban - szexuálisan bántalmazta.","shortLead":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években...","id":"20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac6c4-719c-4ba2-af21-8fdd4cb75206","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","timestamp":"2019. november. 09. 08:21","title":"Újabb nő vádolta meg szexuális erőszakkal Roman Polanskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére.","shortLead":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új...","id":"20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcd5c79-4215-424b-a772-cdbb630043f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","timestamp":"2019. november. 09. 13:03","title":"Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek lenni. A harmadik epizódból kiderül, hogyan hatott történetükre a Bizottság zenekar, Balogh István Vilmos pedig az életét megváltoztató döntéséről mesél. ","shortLead":"Az Outsiderek című filmben négy szentendrei festő meséli el, hogy milyen volt a rendszerváltás előtt képzőművésznek...","id":"201901109_Doku360_harmadikresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f553fea-ab70-4254-8e94-3f7cb67c811b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeae43d-1903-4d04-85fb-d63b92d2d079","keywords":null,"link":"/360/201901109_Doku360_harmadikresz","timestamp":"2019. november. 09. 19:00","title":"Doku360: \"Megmutattam a műveim és menedékjogot adott az ENSZ\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia – Magyar Természettudományi Múzeum – Eötvös Loránd Tudományegyetem Paleontológiai Kutatócsoport egyik tagja szombaton az M1-en.","shortLead":"Nemzetközi kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára, közölte a Magyar Tudományos Akadémia...","id":"20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec63b7bd-5b2b-4d53-8863-615f7b3f8476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c68b88-ee26-4518-b23d-5aaa19a8f6db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok","timestamp":"2019. november. 09. 10:17","title":"Magyar kutatók is vizsgálják, miért növekedtek olyan gyorsan a dinoszauruszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas jelentésében az ENSZ.","shortLead":"Törökország, Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek megsértette a líbiai fegyverembargót - számolt be egy bizalmas...","id":"20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2c319da-a7a5-401b-94d5-5f32c3a0d027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d17265-3065-479e-831b-99b24f0312b9","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_torokok_megint_olyan_helyen_avatkoztak_be_ahol_nagyon_nem_kellene","timestamp":"2019. november. 09. 08:32","title":"A törökök megint olyan helyen avatkoztak be, ahol nagyon nem kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]