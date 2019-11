Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen, hogy a hatóságok neonácik demonstrációját engedélyezték. Az újfasiszták ugyanis éppen az 1938-as zsidóellenes pogrom, a Kristályéjszaka évfordulójára időzítették a menetet.","shortLead":"Nagyjából 15 ezren vettek részt azon a szombati bielefeldi tüntetésen, amelyet tiltakozásul hirdettek az ellen...","id":"20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55e2b56c-ec66-4691-9044-c55d8eb92b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f5f0bc-9988-4dee-963a-723aa7e725db","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Nacik_es_antifasisztak_vonultak_fel_Bielefeldben","timestamp":"2019. november. 10. 09:06","title":"Nácik és antifasiszták vonultak fel Bielefeldben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi ügyeit. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy két kerületben is a korábban jogerősen elítélt ügyvédre bíznák a kerületek átvilágítását, jogi...","id":"20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89537a9-d628-4bc3-95c0-fcea5159d7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0443137e-0101-4bd7-93cf-d1e1b112a221","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Czegledy_Csaba_ujbudai_illetve_az_erzsebetvarosi_onkormanyzat","timestamp":"2019. november. 09. 21:18","title":"Az LMP-nél is kiverte a biztosítékot Czeglédy megbízása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","shortLead":"Rekordot jelentő 1200 milliárd forintot hagyhatnak a magyarok a kereskedőknél az ünnepi időszakban.","id":"20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7b154cb-b87e-425d-86c1-534f5099ef53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79748a-63e6-442b-a3fa-45a715eb33b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_karacsony_koltes_unnepi_bevasarlas_vamos_gyorgy","timestamp":"2019. november. 10. 12:22","title":"Iszonyú összeget költhetünk karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f047d18-35a6-4c9d-9f5b-07858a57e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek, hogy aranyrudak vásárlásával próbálják meg elrejteni vagyonukat – írta az üggyel kapcsolatos dokumentumokra hivatkozva a Bloomberg hírügynökség.","shortLead":"A pénzmosási ügyletekbe belekeveredett Danske Bank a botrány csúcspontján azt javasolta gazdag ügyfeleinek...","id":"20191110_Tovabb_melyult_a_Danske_Bank_penzmosasi_botranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f047d18-35a6-4c9d-9f5b-07858a57e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ce925a-f994-4019-b11b-97c0bb1e54b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Tovabb_melyult_a_Danske_Bank_penzmosasi_botranya","timestamp":"2019. november. 10. 10:50","title":"Tovább mélyült a Danske Bank pénzmosási botránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","shortLead":"Mindkét kerületet DK-s polgármester vezeti.","id":"20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f5297-e028-42b9-b725-6054f4f67670","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Czegledy_Csaba_irodaja_munkat_kapott_Erzsebetvarosban_es_Ujbudan","timestamp":"2019. november. 09. 09:12","title":"Czeglédy Csaba irodája munkát kapott Erzsébetvárosban és Újbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","shortLead":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","id":"20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f81903-ba4e-4b0a-ae45-58a0ae94404c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","timestamp":"2019. november. 08. 20:55","title":"Megjöttek az iratok, most már tárgyalhatja az úszószövetség Kenderesi ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik utas a WC-ben rágyújtott egy elektromos cigarettára. Október utolsó napjaiban egy ismert színésznő viselkedése miatt kellett megszakítani egy repülést.","shortLead":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik...","id":"20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336ee58-bb59-4011-8a94-9302c73e27a7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","timestamp":"2019. november. 10. 11:47","title":"Kényszerleszállás egy e-cigi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9274f9c8-1802-4f6f-bedc-825b5db7cd2c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gyors egymásutánban ez már a második halálos medvetámadás Maros megyében. ","shortLead":"Gyors egymásutánban ez már a második halálos medvetámadás Maros megyében. ","id":"20191109_Ismet_embert_olt_a_medve_Maros_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9274f9c8-1802-4f6f-bedc-825b5db7cd2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0683536-7cc7-4648-8d10-123eb2535c10","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ismet_embert_olt_a_medve_Maros_megyeben","timestamp":"2019. november. 09. 14:15","title":"Embert ölt egy medve Oláhkocsárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]