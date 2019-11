Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","shortLead":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","id":"201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f28205-cd8d-4025-9e69-9e3685231689","keywords":null,"link":"/360/201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","timestamp":"2019. november. 08. 12:00","title":"Két tudós csavart egyet az űrlift ötletén, így megvalósítható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második világháború után kettészakított ország újraegyesítését, ám hiába telt el harminc év az NDK összeomlása óta, a kulturális, gazdasági és egyéb különbségek jó része még mindig érezhető maradt.","shortLead":"Kereken három évtizeddel a berlini fal ledöntése után Németország nyugati és keleti felében is helyeslik a második...","id":"20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=760e8c3c-0862-4af7-a53b-e8d229f22c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbace3-d363-43ad-a362-05083ca0376d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_A_fal_ment_a_kulonbsegek_meg_maradtak","timestamp":"2019. november. 09. 07:00","title":"Berlin, 1989-2019: kőfal már rég nincs, de itt vannak a szakadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","shortLead":"Minden áldozat vietnami volt, a legfiatalabbak 15 évesek voltak.","id":"20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4810be-5cac-40ed-93c3-a4e8da461858","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_tinedzser_aldozatok_essexi_halalkamion","timestamp":"2019. november. 08. 16:13","title":"Kamaszkorú áldozatokat is találtak az essexi halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","shortLead":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","id":"20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c4cf97-43c0-4d5e-92e3-29cfefb1fcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 14:39","title":"Kisgyerekkel a nyakában biciklizett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek a felvételi eljárás során, ezért a tudásért jelentős többletpont jár majd - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára szombaton, Budapesten.","shortLead":"Azok a diákok, akik most jelentkeznek a felsőoktatásba, és már rendelkeznek nyelvvizsgával, továbbra is előnyt élveznek...","id":"20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fa3876-6ac1-43e2-9437-5cdb653ba742","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ugyan_nyelvvizsga_mar_nem_kell_a_felvetelihez_de_ha_van_az_elonyt_jelent","timestamp":"2019. november. 09. 13:28","title":"Ugyan nyelvvizsga már nem kell a felvételihez, de ha van, az előnyt jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","shortLead":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","id":"20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00df6f5-1d0d-41c7-b784-245cb8125688","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","timestamp":"2019. november. 08. 13:25","title":"Láva fúrt alagutat egy férfi kertje alatt, és persze megtörtént a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére.","shortLead":"A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új...","id":"20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02aaffbd-fe70-4c7e-913b-581f95d40659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbcd5c79-4215-424b-a772-cdbb630043f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_samsung_tv_tevezes_felmeres","timestamp":"2019. november. 09. 13:03","title":"Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Évek óta rontja Törökország és Albánia viszonyát, hogy Ankara azzal vádolja a balkáni országot, hogy ott megvetették a lábukat a 2016-os törökországi puccskísérlet állítólagos kitervelőjét, Fethullan Gülent támogató aktivisták. Gülen emberei valóban ott vannak Albániában, de éppen Erdogan miatt.","shortLead":"Évek óta rontja Törökország és Albánia viszonyát, hogy Ankara azzal vádolja a balkáni országot, hogy ott megvetették...","id":"20191108_Gulen_miatt_szorongatja_Erdogan_Albaniat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011018e3-87cf-4d8d-ba28-3c726e044a38","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Gulen_miatt_szorongatja_Erdogan_Albaniat","timestamp":"2019. november. 08. 14:34","title":"Erdogan a kicsit sem barátságos arcát mutatja Albánia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]