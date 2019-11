Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor kik és mi alapján járnának oda? Kik és mi alapján foglalkoznának velük? Összefügg-e a bevezetés az iskolaérettségi protokoll változásaival? Tíz hónappal a következő tanév kezdete előtt egyikre sincs válasz, a minisztérium hallgat és a kormányra mutogat. ","shortLead":"Bevezetik-e a magyar iskolákban jövő szeptembertől az óvoda és iskola közötti előkészítő évfolyamokat? Ha igen, akkor...","id":"20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97aa179d-518b-4966-85c9-5e5792debb36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37b35dd-b696-40d1-b76f-fd7653e86411","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_kilenc_evfolyam_nulladik_evfolyam_iskola_kormany","timestamp":"2019. november. 11. 15:01","title":"Kilenc évfolyamos iskola: szorít az idő, még sincs válasz a kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában. „A tranzakció révén a Mol megerősíti pozícióját az újrahasznosításra épülő műanyag termékek piacán, valamint erősíti autóipari beszállító pozícióját is” – írja közleményében a magyar olajmulti.","shortLead":"A Mol 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a németországi székhelyű, műanyag-újrahasznosítással foglalkozó Aurorában...","id":"20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c061cc2-ac4c-411a-adf5-0eb66641dbb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2aed10-d3d1-412b-87ae-a8e8c509e33c","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Mol_nemet_muanyagujrahasznositot_vett","timestamp":"2019. november. 11. 15:21","title":"Német céget vásárolt a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon a polgármester.\r

\r

","shortLead":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon...","id":"20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742fe6f-9c2a-42ff-9f78-ac392abf2b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. november. 11. 08:43","title":"Pikó András: Rendőrhiány van a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás kampányának második teljes hetét a kormányzó brit Konzervatív Párt. A hétvégén a pártok gazdasági programjainak költségeiről szóló vita került a kampány középpontjába.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint jelentős előnnyel kezdi a december 12-ére kiírt előrehozott parlamenti választás...","id":"20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e1f24-2501-44fb-814b-0838d7b6a62c","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Egy_honappal_a_valasztas_elott_nagyon_vezetnek_a_brit_konzervativok","timestamp":"2019. november. 10. 15:05","title":"Egy hónappal a választás előtt nagyon vezetnek a brit konzervatívok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm december elején mutatja majd be a Snapdragon 865-ös processzort, de már most látni, milyen specifikációja lesz a chipnek.","shortLead":"A Qualcomm december elején mutatja majd be a Snapdragon 865-ös processzort, de már most látni, milyen specifikációja...","id":"20191112_qualcomm_snapdragon_865_teljesitmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df005799-0798-4f14-b376-055dbe3f5784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a4ba35-f2ac-49c1-9af5-055459ec2e21","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_qualcomm_snapdragon_865_teljesitmeny","timestamp":"2019. november. 12. 09:33","title":"Bivalyerős processzort épített a Qualcomm, ez kerülhet a Galaxy S11-be is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér keverékére hasonlító állatot a Föld legkisebb patásaként tartják számon.","shortLead":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér...","id":"20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd404c-a444-4335-839d-fd2b85fcf340","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","timestamp":"2019. november. 11. 18:15","title":"30 év után ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas meg egy egér keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé vált. Három netes személyiség portréja.



","shortLead":"Kasza Tibi egy törés után kezdett közösségi médiával foglalkozni, mára az egyik legbefolyásosabb médiaszemélyiséggé...","id":"20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef529910-331d-434f-a57d-369dfc72e0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d7eaaf-7cac-40bb-8521-9bc2e1424b8a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191110_Kasza_Tibi_Attol_meg_senki_sem_lesz_fontos_hogy_sok_lajkot_kap","timestamp":"2019. november. 10. 20:15","title":"Kasza Tibi: „Attól még senki sem lesz fontos, hogy sok lájkot kap”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]