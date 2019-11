Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","shortLead":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","id":"20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9861e7d4-e372-4804-8426-852b07f28699","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","timestamp":"2019. november. 11. 19:51","title":"A végrehajtás hírére kifizette Juhász Pétert a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","shortLead":"Orbán Balázs szerint a köztévé és a közrádió állapota nálunk sokkal jobb, mint például Németországban.","id":"20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3290a96d-07b9-4acd-bd8b-c606f04ebbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b2551d-478b-4d44-82bf-1fcee7ae97ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_orban_balazs_sajtoszabadsag_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. november. 11. 17:39","title":"A Miniszterelnökség államtitkára szerint a sajtószabadság \"köszöni szépen, jól van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két képviselőjének is tartozik az oldal. ","shortLead":"A párt két képviselőjének is tartozik az oldal. ","id":"20191112_A_Jobbik_is_vegrehajtast_indit_a_Pesti_Sracok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e82875-c656-4cfe-980c-fcd2e6d94a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Jobbik_is_vegrehajtast_indit_a_Pesti_Sracok_ellen","timestamp":"2019. november. 12. 09:19","title":"A Jobbik is végrehajtást indít a Pesti Srácok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","shortLead":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","id":"20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7286379-1c9e-4593-a29b-4ca63dbe1c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","timestamp":"2019. november. 11. 20:24","title":"Állami kézbe kerülhet Mészárosék Mátrai Erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Wales elleni meccsről van szó.","shortLead":"A Wales elleni meccsről van szó.","id":"20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700058de-aa38-434c-b76d-71788f4c98d8","keywords":null,"link":"/sport/20191113_willi_orban_serules_wales_magyar_valogatott","timestamp":"2019. november. 13. 09:05","title":"Willi Orbán sérülés miatt nem játszhat a sorsdöntő Eb-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott be határozati javaslatot kedden a Honvédelmi Minisztérium (HM).","shortLead":"A Magyar Honvédségnek az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való további részvételéről nyújtott...","id":"20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2612b45-9a13-4c2c-a5ba-355f6ab27863","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Honvedelmi_Miniszterium_2021_vegeig_meghosszabbitana_a_magyar_katonak_iraki_missziojat","timestamp":"2019. november. 12. 21:55","title":"A Honvédelmi Minisztérium 2021 végéig meghosszabbítaná a magyar katonák iraki misszióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"John Legend amerikai zenész került ki győztesen a versenyből. Örült neki, de kicsit meg is ijedt tőle. Előtte Idris Elba nyert.","shortLead":"John Legend amerikai zenész került ki győztesen a versenyből. Örült neki, de kicsit meg is ijedt tőle. Előtte Idris...","id":"20191113_john_legend_2019_legszexibb_ferfija_people_magazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe6a425-a607-4a8d-8fd9-1d3f40731aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_john_legend_2019_legszexibb_ferfija_people_magazin","timestamp":"2019. november. 13. 10:35","title":"Megválasztották 2019 legszexibb férfiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet híveiként terrorcselekményre készültek.","shortLead":"Őrizetbe vettek kedden a németországi Offenbachban három férfit, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a magát Iszlám...","id":"20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f444b-59ba-4ce3-8ed8-67f4aaa7cd7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_terrortamadas_iszlamistak_iszlam_allam_nemetorszag_elfogas","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Terrortámadásra készülő iszlamistákat fogtak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]