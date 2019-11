Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","shortLead":"Több kormánypárti fórumon is elemzik, mi történt október 13-án.","id":"20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d431ee3b-46d1-4b9f-9f81-b624eb78a955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a2adbd-d745-4cfc-a148-3c1e3a8cd4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_orban_viktor_tiborcz_istvan_ado_kubatov_gabor_habony_arpad","timestamp":"2019. november. 14. 12:20","title":"Orbánnak rosszul esett a Tiborcz-adó, a választási vereség miatt összeült Kubatov és Habony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön Szigetszentmiklóssal. A kisvárosoknál az élbolyba tartozik még a Velencei-tónál lévő Gárdony és Velence, illetve Hajdúszoboszló, Siófok és Balatonalmádi.\r

","shortLead":"Többen mentek oda, mint amennyien eljöttek. A kisebb városok versenyét a Pest megyei települések nyerték, élükön...","id":"20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb2f4c8-75a9-4c47-82fc-aa4d7ff72f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dca69cc-fcf2-4a74-89de-39c1ec36af82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191114_magyar_varosok_koltozos_egyenlege","timestamp":"2019. november. 14. 10:35","title":"Három magyar város mágnesként vonzza az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt meglépi. ","shortLead":"Gyurcsány szerint a személyes érdemek miatt kapott Czeglédy megbízatásokat, és az a legnagyobb bátorság, ha valaki ezt...","id":"20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=968fceaf-c6b0-465b-aae5-82090f48464b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3024537-cb14-414f-bd66-8915ec18c3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Gyurcsany_vedelmebe_vette_a_Czegledyszerzodeseket_es_a_XV_kerulti_polgarmester_fianak_kinevezeset","timestamp":"2019. november. 14. 21:30","title":"Gyurcsány védelmébe vette a Czeglédy-szerződéseket és a XV. kerületi polgármester fiának kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földtörvény módosítása után bontottak szerződést a brit tulajdonú társasággal, a Világbank választott bírósága most hozta meg az ítéletet.","shortLead":"A földtörvény módosítása után bontottak szerződést a brit tulajdonú társasággal, a Világbank választott bírósága most...","id":"20191115_Tobb_milliardos_karteritest_koteles_fizetni_az_allam_egy_agrarcegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ac7533-2b76-4b23-b83f-84901ab8a9a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Tobb_milliardos_karteritest_koteles_fizetni_az_allam_egy_agrarcegnek","timestamp":"2019. november. 15. 10:35","title":"Többmilliárdos kártérítést köteles fizetni az állam egy agrárcégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából is a felesége háta mögé bújva keveredett ki. ","shortLead":"A Fideszben Rogán Antal feleségét hibáztatták a miniszter urizáló életmódja miatt, ám ő az egyik legnagyobb botrányából...","id":"20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6945dc8-d54d-48fc-9b68-298fce098210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986a827a-7b94-455d-8650-2751351e82bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_rogan_antal_cecilia_valas_vagyon_urizalas","timestamp":"2019. november. 15. 17:08","title":"Felesége miatt nem bukott meg Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új polgármesterek lejáratását.","shortLead":"Kárörvendve figyeli a Fidesz az ellenzéki vezetésű kerületek belső vitáit. A kormánymédia pedig már elkezdte az új...","id":"201946_meztelen_hetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d82b65-4402-4e3e-9ffc-1b4f8015bee8","keywords":null,"link":"/360/201946_meztelen_hetek","timestamp":"2019. november. 14. 15:05","title":"Véget értek az ellenzéki \"mézes hetek\" Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább így lehet – a megmentőjükként bemutatott Delta Systems vagyonának egy részét ugyanis zárolta a NAV.","shortLead":"Ha eddig bizonytalanságban érezte magát a csődeljáráson átesett Est Media négyezer kisbefektetője, most még inkább...","id":"20191114_delta_systems_est_media_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfebd9dc-f9c3-4ee4-be77-12e9538c5692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b04110-6710-4c73-9732-c066bd46124f","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_delta_systems_est_media_nav","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Nyomoz a NAV az Est Mediát megmentő cég ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","shortLead":"Új IT Kompetencia Központot hoz létre Budapesten a Nokia. A bővítés okán legalább 120 új pozíciót alakítanak ki.","id":"20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d3e9614-41e9-4a19-a7b8-7051d4699c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffde80f6-15d2-489d-9cee-4158b3f58deb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_nokia_magyarorszag_it_informatika_allas","timestamp":"2019. november. 14. 12:15","title":"Toboroz a Nokia, 120 informatikai szakembert vesznek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]