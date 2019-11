Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","shortLead":"Az olaszok most egy stílusorientált autóval rukkoltak ki a sok teljesítményfókuszú modelljük után.","id":"20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02aed485-0a65-4651-b8ab-909c66f24048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8f9585-3ee3-438d-b1de-9118eee36069","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_Mindenkit_meglepett_a_Ferrari_ujdonsaga_a_Roma","timestamp":"2019. november. 14. 15:08","title":"Mindenkit meglepett a Ferrari újdonsága, a Roma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","shortLead":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","id":"20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757e1a93-fe55-48ea-87b0-469c991bb0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","timestamp":"2019. november. 15. 18:03","title":"A Wikipédia társalapítója megerősítette: le akarják nyomni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci kapitalizmusnak, amit Augusto Pinochet jóváhagyásával a Milton Friedman szárnyai alatt tanult chicagói fiúk építettek.","shortLead":"A jövedelmi egyenlőtlenségek miatti tüntetések véget vetettek Chilében a sokáig sikeres ortodox szabadpiaci...","id":"201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=645bdb29-38cd-4197-b374-9f55f193ffb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418d6-fa35-4cef-b707-7c5ac41e9c02","keywords":null,"link":"/360/201946__chile_fellazadt__chicagoi_fiuk__pinochet_oroksege__diktaturaba_zart_szabadpiac","timestamp":"2019. november. 14. 13:00","title":"Lerombolják a chicagói fiúk építményét Chilében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel. A parkolót újratervezik és azt ígérte a polgármester, hogy a vastagabb fákat nem vágják ki. A Párbeszéd viszont ennek ellenére is tüntet.","shortLead":"Pokorni Zoltán, a XII. kerület fideszes polgármestere péntek délután tárgyalt az aHang és a Védegylet képviselőivel...","id":"20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c9f24b9-fc14-4257-aa9b-ddcc40e4962c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143c100f-ca70-4d04-acf2-818ec67be549","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Pokorni_Ujratervezik_a_Normafara_tervezett_parkolot","timestamp":"2019. november. 15. 17:11","title":"Újratervezik a Normafára tervezett parkolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","shortLead":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","id":"20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70797f73-58ff-4a7d-802c-4d804ddd34dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","timestamp":"2019. november. 15. 10:03","title":"Újabb veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","shortLead":"A Disney+ és a The Mandalorian című sorozat sikere a torrentek világában is jól lemérhető.","id":"20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c055d5ba-f19c-4d69-9409-78425b498c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8bc15c-cecf-4a0b-8001-76aae8640981","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_star_wars_the_mandalorian_disney_plus_streaming_torrent_letoltes","timestamp":"2019. november. 15. 10:33","title":"Alig indult el a Disney+, máris berobbant az új Star Wars-sorozat a torrentoldalakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38fdaa5-27f0-4fdd-b59f-a1cd8321c516","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. ","shortLead":"Lezárják a Puskás Aréna környékét péntek délután 3-tól, az Erzsébet híd és a Nagykörút is beállhat emiatt. 