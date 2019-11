Várhelyi kénytelen lesz megtagadni Orbánt, ha bővítési biztos akar lenni

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae034ede-4ea2-4cd9-980d-90a54ebd757e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-jelölt látványtervező 81 éves volt. ","shortLead":"Az Oscar-jelölt látványtervező 81 éves volt. ","id":"20191115_Meghalt_Lawrence_Paull_a_Szarnyas_fejvadasz_vilaganak_megalkotoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae034ede-4ea2-4cd9-980d-90a54ebd757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987112ff-5e58-4159-adb0-ab1b91d5bfae","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Meghalt_Lawrence_Paull_a_Szarnyas_fejvadasz_vilaganak_megalkotoja","timestamp":"2019. november. 15. 09:58","title":"Meghalt Lawrence Paull, a Szárnyas fejvadász világának megalkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a demokráciában a választók feladata az alkalmasság megítélése.","shortLead":"Szerinte a demokráciában a választók feladata az alkalmasság megítélése.","id":"20191115_cser_palkovics_andras_szekesfehervar_augusztus_20_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1213906-6c51-410e-9c21-8ee053d62a74","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_cser_palkovics_andras_szekesfehervar_augusztus_20_karacsony_gergely","timestamp":"2019. november. 15. 13:56","title":"Cser-Palkovics: Hiba volt azzal kampányolni, hogy Karácsony alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","shortLead":"A válást közleményben bejelentő házaspár több mint tíz éve betonbiztos szereplője volt a bulvárnak. ","id":"20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0881889-22ad-44fa-890b-e81279363d78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbc65b-bc56-4524-94df-4a69d34e6287","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Roganek_hazassagarol_olyan_dolgokat_is_megtudtunk_amit_nem_akartunk","timestamp":"2019. november. 15. 15:13","title":"Rogánék házasságáról olyan dolgokat is megtudtunk, amit nem akartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás az önkormányzati választás óta is zavartalanul folytatódik – mondta el Kemecsi Lajos főigazgató pénteken újságíróknak Budapesten.","shortLead":"Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás...","id":"20191115_Kemecsi_Folytatodik_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitese_a_Varosligetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58fa6fd6-e8b3-4089-95f3-1ed3f2dd5b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d488ed-ad4a-4e6d-a0c5-4315bf7a0685","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191115_Kemecsi_Folytatodik_az_uj_Neprajzi_Muzeum_epitese_a_Varosligetben","timestamp":"2019. november. 15. 14:56","title":"Folytatódik az új Néprajzi Múzeum építése a Városligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt nagyítóval kell keresni, szoborba öntötték, múzeuma van, nemzetközi díj és utca névadója. Stadiont neveztek el róla, amely helyére vadonatúj épült, de – természetesen – változatlanul az ő nevét viseli. Az avatóünnepség alkalmából közöljük újra a HVG 1997-es portré-interjúját Puskás Ferenccel, alias Öcsivel.","shortLead":"Évtizedeken át Magyarország névjegye volt, minden focival kapcsolatos toplistán ott van, nála hatékonyabb góllövőt...","id":"20191115_puskas_hvgportre_1997","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d46318-4f3f-4a36-8589-8c0a986d8136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773c684b-0b85-4d4e-928b-e847482dda44","keywords":null,"link":"/360/20191115_puskas_hvgportre_1997","timestamp":"2019. november. 15. 10:00","title":"Puskás Ferenc: Szidták az anyánkat. A focistának az ilyesmit meg kell szokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen vizsgálódik.","shortLead":"Visontán továbbra is elviselhetetlen bűzt áraszt a Mátrai Erőmű víztározója. A katasztrófavédelem a helyszínen...","id":"20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acfbb0a-9d92-46ef-a117-29e1e85c8dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Tobben_rosszul_lettek_Meszaros_eromuvenel_a_katasztrofavedelem_ket_laborral_van_a_helyszinen","timestamp":"2019. november. 15. 20:37","title":"Többen rosszul lettek Mészáros erőművénél, a katasztrófavédelem két laborral van a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d","c_author":"B. Molnár László, Gergely Márton","category":"360","description":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra érdemes labdarúgást benne?","shortLead":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra...","id":"201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4980c771-24ba-4a98-b314-b0c3b105f834","keywords":null,"link":"/360/201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","timestamp":"2019. november. 15. 07:00","title":"Most akkor túl drága volt vagy megéri majd az árát a Puskás Aréna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]