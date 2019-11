Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201947_felkeszult_fulszoveg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b0e809-a5ba-43c6-88a5-4f133052b89e","keywords":null,"link":"/itthon/201947_felkeszult_fulszoveg","timestamp":"2019. november. 21. 11:40","title":"Dobszay János: Felkészül...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","shortLead":"Angelina Jolie édesapja a kezdetek óta támogatja az amerikai elnököt. ","id":"20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654ff134-4d83-459d-83d0-54c6b645ce62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f6e68f5-6966-4304-9474-d94d170d1046","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Donald_Trump_kituntette_egyik_kedvenc_szineszet_Jon_Voightot","timestamp":"2019. november. 22. 10:06","title":"Donald Trump kitüntette egyik kedvenc színészét, Jon Voightot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt...","id":"20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06fa0f-708a-4fef-b2ce-55c6e4c81f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","timestamp":"2019. november. 21. 15:59","title":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Oxford Szótár is klímával kapcsolatos szót választott az év szavának. ","shortLead":"Az Oxford Szótár is klímával kapcsolatos szót választott az év szavának. ","id":"20191121_Nagyot_mentek_iden_a_klimaval_kapcsolatos_szavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1eed4f-bc42-43f8-83a6-6a4f48175a3a","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Nagyot_mentek_iden_a_klimaval_kapcsolatos_szavak","timestamp":"2019. november. 21. 12:45","title":" A klímavészhelyzet lett az év szava az Oxford Angol Szótárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a60547-8c48-4308-a2cc-808663388997","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy zeneiskola idős karmestere zaklatja a 14 éves csellista lányt. Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben az első olyan magyar film, amely megkapta a Me Too mozgalom láthatatlan hitelesítő pecsétjét, hiszen a produkció már a poszt-Weinstein- és a poszt-Marton László-érában született. Mivel témája megint nagyon aktuális, a filmre nagy figyelem irányul, de a kritikai fogadtatás elég vegyes. Például azért, mert bármennyire is indokolná a téma, és számítana rá a néző: az alkotásban nem látunk illetlen helyekre eltévelyedett ujjakat, nincs erőszakos bugyiráncigálás, nincsenek obszcén szavak. Hogy miért nem, arról Nagy Zoltán rendezővel beszélgettünk. ","shortLead":"Egy zeneiskola idős karmestere zaklatja a 14 éves csellista lányt. Nagy Zoltán első nagyjátékfilmje, a Szép csendben...","id":"20191122_Nagy_Zoltan_szep_csendben_film_interju_metoo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a60547-8c48-4308-a2cc-808663388997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89029c2f-b45a-451b-a7cb-4968484c408e","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Nagy_Zoltan_szep_csendben_film_interju_metoo","timestamp":"2019. november. 22. 20:30","title":"„Attól zengett a média, hogy az elkövető hányszor és hova nyúlt be, miközben nem ez a lényeg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha tovább szennyezik a levegőt.","shortLead":"Ha tovább szennyezik a levegőt.","id":"20191122_ajka_uzem_kozveszellyel_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9702927e-7ee3-472f-9044-fe190dbd697b","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_ajka_uzem_kozveszellyel_fenyegetes","timestamp":"2019. november. 22. 12:17","title":"Azzal fenyegetőzött egy ajkai férfi, hogy üzemeket robbant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","shortLead":"Az erdőirtás, a népességnövekedés és a klímaváltozás miatt vannak veszélyben a növények. ","id":"20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a880bd-c6aa-4885-bd10-ecad5ff7c145","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_Eltunhet_a_tropusi_novenyfajok_harmada","timestamp":"2019. november. 21. 15:12","title":"Eltűnhet a trópusi növényfajok harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is engedélyt kapott, hogy a Huawei-beszállítója lehessen.","shortLead":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is...","id":"20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9b01d9-da23-4e22-a805-02126290bd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","timestamp":"2019. november. 21. 15:03","title":"Trump engedett a Huaweinek, de egyelőre senki nem mondja meg, hogy mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]