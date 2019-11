Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni – jelentette az olasz parti őrség vasárnap.\r

","shortLead":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi...","id":"20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e2d5a-1682-4865-9ba3-5649ac0c85d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","timestamp":"2019. november. 24. 17:15","title":"Öt nő holttestét találták meg a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez, így mostantól ezeken a platformokon is fogadhatjuk az interaktív e-maileket.","shortLead":"A Google már kiadta a frissítést az androidos eszközökön, valamint az iPhone-ok és iPadeken használt Gmailhez...","id":"20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8735db3a-8bf1-48ad-a7ac-9fc2ddd82422","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_google_gmail_interaktiv_email_amp_technologia","timestamp":"2019. november. 26. 09:03","title":"Ne lepődjön meg: újfajta e-mailek jelenhetnek meg Gmailjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth János 1945 és 1947 között kisgazda nemzetgyűlési, majd 1998 és 2014 között fideszes országgyűlési képviselő volt. 2003-tól 2014-ig ő volt a parlament korelnöke. Volt legfiatalabb és legidősebb képviselő is.","shortLead":"Életének 99. évében, hétfő hajnalban Budapesten elhunyt Horváth János volt fideszes országgyűlési képviselő. Horváth...","id":"20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c25c5-c5de-44ad-9be0-6ffac0dc81ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed69a48-ef7d-4de3-8d6d-4d67bd32ae73","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Meghalt_Horvath_Janos_volt_parlamenti_kepviselo","timestamp":"2019. november. 25. 09:35","title":"Meghalt Horváth János volt parlamenti képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonnal duplázott is. A magyar rajongóknak viszont ezúttal nem kell külföldre utazniuk korunk egyik legőszintébb és legszerethetőbb énekes-dalszerzőjének koncertjéért – az ausztrál csodalány és zenekara szeptember 7-én a Budapest Parkban adja karrierjének első magyarországi koncertjét.","shortLead":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas...","id":"20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1680b4be-ea86-40fa-aac9-7dea5a89eb09","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Először koncertezik Magyarországon Tash Sultana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1056ae4c-157e-4d3a-8563-a343bdbd37c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált példányszámban gyártott roadster ezen igencsak megkímélt példányával eddig kevesebb mint 20 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A limitált példányszámban gyártott roadster ezen igencsak megkímélt példányával eddig kevesebb mint 20 ezer kilométert...","id":"20191126_van_oka_hogy_miert_kernek_120_millio_forintot_ezert_a_16_eves_bmwert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1056ae4c-157e-4d3a-8563-a343bdbd37c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf41c65-88b7-4d01-aabb-1a296fa673f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_van_oka_hogy_miert_kernek_120_millio_forintot_ezert_a_16_eves_bmwert","timestamp":"2019. november. 26. 06:41","title":"Van oka, hogy miért kérnek 120 millió forintot ezért a 16 éves BMW-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","shortLead":"Roma politikusok szerint a Lungo Drom elnöke az országgyűlési képviselőséget fogja választani helyette. ","id":"20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a731770-bdd2-4cd2-af39-75b9ad9bb45d","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_Farkas_Florian_nem_vette_at_megbizolevelet_az_Orszagos_Roma_Onkormanyzatban","timestamp":"2019. november. 25. 16:14","title":"Farkas Flórián nem vette át megbízólevelét az új Országos Roma Önkormányzatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","shortLead":"Ahogy arra számítani lehetett, az év új előadója díjat Billie Eilish kapta a Los Angeles-i gálán.","id":"20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecefb9f-ee3e-44cf-ba11-8ba8d0d0087a","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Amerikai_Zenei_Dijak_Taylor_Swift_tarolt_Michael_Jacksont_is_maga_moge_utasitotta","timestamp":"2019. november. 25. 10:29","title":"Amerikai Zenei Díjak: Taylor Swift tarolt, Michael Jacksont is maga mögé utasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]