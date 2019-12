Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánycsapatának menedzsere bejelentette, hogy "a Trump-kampány többé nem ad ki akkreditációt a Bloomberg News munkatársainak nagygyűlésekre és más kampányrendezvényekre, miután nyíltan bejelentették elfogultságukat". Brad Parscale ugyanakkor nem tagadott meg minden akkreditációs lehetőséget, hanem azt hangsúlyozta, hogy egyenként mérlegeli az egyes riporterek akkreditálását és a Bloomberg hírügynökségtől érkező további riportkéréseket is.

A döntés előzménye: amikor november végén Michael Bloomberg milliárdos - aki a többi között a hírügynökségnek is a tulajdonosa - hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, a Bloomberg News közölte, hogy felfüggeszti a Bloomberg véleményét megfogalmazó névtelen szerkesztőségi állásfoglalások publikálását, továbbá nem jelentet meg oknyomozó riportokat Bloombergről és többi demokrata párti elnökjelölt-aspiránsról. John Micklethwait, a Bloomberg News főszerkesztője azonban azt is közölte: Donald Trump elnökről változatlanul közölnek oknyomozó riportokat.

Donald Trump nem szívesen látja maga körül azokat a médiumokat, amelyek kritizálják, vagy legalábbis megírják a valóságot. A Fehér Ház még október végén jelentette be, hogy nem járatja tovább a The New York Times és a The Washington Post című lapokat, amelyek szerinte álhírekre alapozva próbálja tematizálni az amerikai közbeszédet.