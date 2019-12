Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8238493a-4c96-48f5-be12-20cc3388adf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár emeltek egy kicsit az árrésen a Xiaominál, ez még mindig elég kevés ahhoz, hogy vonzó áron tudják kínálni akár 5G-s eszközeiket is.","shortLead":"Bár emeltek egy kicsit az árrésen a Xiaominál, ez még mindig elég kevés ahhoz, hogy vonzó áron tudják kínálni akár 5G-s...","id":"20191202_xiaomi_2019_q3_penzugyi_eredmenyek_alacsony_arres_olcso_5g_telefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8238493a-4c96-48f5-be12-20cc3388adf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e56b28-f56d-46f5-86f1-bee93fce9bda","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_xiaomi_2019_q3_penzugyi_eredmenyek_alacsony_arres_olcso_5g_telefon_android","timestamp":"2019. december. 02. 11:03","title":"A Xiaomi üzeni: mindenki nyugodjon le, az 5G-s telefonjaik sem lesznek drágák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint ezzel minden vakot megsértettek. Pedig úgy tűnik, a légitársaság a szabályzat szerint járt el. ","shortLead":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint...","id":"20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22aaf868-d888-415c-9991-1b6b4bdbd3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","timestamp":"2019. december. 02. 20:28","title":"Felháborította a volt Cimbora-műsorvezetőt, ahogyan a Wizz Air járatán a vak fiával bántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936","c_author":"HVG","category":"360","description":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","shortLead":"Schuller Imre operatőr-rendező idén lenne 100 éves, most ismét láthatjuk, milyen az, amikor szembenéz a kamerával. ","id":"201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2552cba2-d7fe-4745-8ae1-bd6d538c9936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad946b6-580c-4c0a-b828-87478cba5ce1","keywords":null,"link":"/360/201948_dokufilm__schuller_100_denes_gabor_akameras_ember","timestamp":"2019. december. 02. 14:00","title":"A kifogyhatatlan ötletgyáros találmányaiért sorban álltak a kollégák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","shortLead":"Novemberben lett Gy. Németh Erzsébet főtanácsadója.","id":"20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f08f09-0f45-41ca-89ef-13030f19a366","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kalman_Olga_1_milliot_keres_fotanacsadokent","timestamp":"2019. december. 01. 10:43","title":"Kálmán Olga 1 milliót keres főtanácsadóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4040bf06-069b-4524-b9e9-4efc3f469f8d","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított felfedezésből profitálhat a modern pedagógia.","shortLead":"Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított...","id":"201948__gyerekek_es_figyelem__nezok_es_latok__lathatatlan_gorilla__legendas_allatok_es_megfigyelesuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4040bf06-069b-4524-b9e9-4efc3f469f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea1db-463a-405d-9a15-f8e0cfc28c2a","keywords":null,"link":"/360/201948__gyerekek_es_figyelem__nezok_es_latok__lathatatlan_gorilla__legendas_allatok_es_megfigyelesuk","timestamp":"2019. december. 01. 08:15","title":"Láthatatlan gorilla és más kísérletek: van, amit igazán eltanulhatnánk a gyerekektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f113645-2046-4cd8-8642-db3483876a41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző vezető, Fodor Gábor a nyáron mondott le.","shortLead":"Az előző vezető, Fodor Gábor a nyáron mondott le.","id":"20191202_bosz_anett_magyar_liberalis_part_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f113645-2046-4cd8-8642-db3483876a41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cba5e3-cf07-4a60-ae73-3292d82dbfcd","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_bosz_anett_magyar_liberalis_part_elnok","timestamp":"2019. december. 02. 11:49","title":"Bősz Anett lett a Magyar Liberális Párt új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]