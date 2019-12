Csehország semmilyen brüsszeli támogatást nem fog visszafizetni az uniós kasszába - jelentette ki szerdán Andrej Babis cseh miniszterelnök. A Deník N nevű hírportál szerint ugyanis az Európai Bizottság könyvvizsgálói jelentése megállapította, Prágának több százmillió koronát vissza kell utalnia az ő politikai és gazdasági tevékenysége közötti összeférhetetlenség miatt.

A CTK hírügynökség jelentése szerint Babis a jövő évi költségvetési vita megkezdése előtt, a képviselőházban felszólalva azt mondta:

Nem igaz, hogy visszafizetjük a pénzt. Fikarcnyi okunk sincs erre. Abszurdnak tartom azt, ahogyan az európai könyvvizsgálók értelmezik a cseh jogrendszert, és kioktatnak minket arról, hogyan értelmezzük azt.

A probléma alapja az Agrofert nevű cégcsoport. Ez évtizedeken át Babisé volt, ennek köszönhetően lett az ország második leggazdagabb embere, de 2017-ben, amikor már pénzügyminiszter volt, és arra készült, hogy a választás után miniszterelnök legyen, lehetett látni, súlyos összeférhetetlenség volna, ha az ország egyik legnagyobb cégének vezetője a miniszterelnök lenne. Babis az Agrofertet 2017 elején egy különleges vagyoni alapba helyezte, és azt állította, hogy nem maradt utána semmilyen befolyása a cég tevékenységére. Az Európai Bizottság számvevőszéke szerint ez nem igaz, továbbra is fennáll az összeférhetetlenség.

Az európai uniós ellenőrök januárban jártak Prágában, és egy héten keresztül ellenőrizték az Agrofertet érintő dokumentumokat. Az uniós könyvvizsgálói jelentés végső változatát pénteken küldték meg Csehországnak, ezt prágai kormányzati körök is megerősítették, de a dokumentumot nem hozták nyilvánosságra, és hivatalosan sem a tartalma, sem a vizsgálat eredménye nem ismeretes.

Folytatódik a Gólyafészek-vizsgálat is

Pavel Zeman cseh főügyész eközben bejelentette, hogy mégis folytatják a vizsgálatot Babis ellen a Gólyafészek-ügyben is. Ez még egy 2007-es botrány: az Agrofert holdingból kivált egy építőcég, részvénytársasággá alakult, és gyorsan el is nyert egy kétmillió eurós EU-támogatást a kisvállalkozásokat támogató keretből a Gólyafészek nevű szabadidőközpont megépítésére. Majd amint megkapta a pénzt, hamar be is olvadt az Agrofertbe. A vizsgálat feladata azt megállapítani, tényleg amiatt volt-e szükség a kiválásra, hogy kisvállalkozásként jogosultak legyenek az EU-pénzre.

A prágai vádhatóság szeptemberben leállította a kormányfő és családtagjai, valamint mások ellen indított büntetőeljárást. A kormányfő családtagjai elleni vizsgálatot végleg beszüntették, de Babis és Jana Mayerová, a Gólyafészek Farm cég egyik munkatársa ellen tovább nyomoznak - tette hozzá Pavel Zeman. A miniszterelnök ismételten tagadta bűnösségét az ügyben.