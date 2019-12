Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni, mi történt.","shortLead":"Egy 43 éves négygyeremekes édesapa halt bele egy kegyetlen \"tréfának\" Nagylókon. Az édesapja még most sem tuja elhinni...","id":"20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7795bc62-9cb5-4ba8-a3e4-e3971cc27e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3194c55-3dde-4205-ba2a-ca7f0ed87fba","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Negy_gyermeke_maradt_arvan_a_viccbol_osszekotozott_majd_otthagyott_ferfinak","timestamp":"2019. december. 02. 06:50","title":"Négy gyermeke maradt árván a viccből összekötözött, majd otthagyott férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","shortLead":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","id":"20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffec8e5-2d69-47ec-83a2-dcf222934d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","timestamp":"2019. december. 03. 19:20","title":"Kundera 40 év után visszakapta cseh állampolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatával szemben a Magyar Telekom. A vállalat álláspontja szerint az ügyben nem történt jogsértés, sőt akkor lettek volna büntethetők, ha eleget tesznek a nem teljesen egyező adatokkal számhordozást kérő ügyfél kérésének.","shortLead":"Fellebbezést nyújtott be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) határozatával szemben a Magyar Telekom...","id":"20191203_magyar_telekom_szamhordozas_nmhh_birsag_krudy_gyula_utca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2965687-cd18-4c9c-9941-d904c0f7c01a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_magyar_telekom_szamhordozas_nmhh_birsag_krudy_gyula_utca","timestamp":"2019. december. 03. 14:43","title":"Megszólalt a Telekom a 10 milliós bírságról: azt állítják, jogsértő lett volna, ha engednek az ügyfélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől az 5 millió forintos kötbért.","shortLead":"A pápai önkormányzat jogerős ítélettel behajthatja a holokauszt áldozatainak emlékére készült kiállítás készítőjétől...","id":"201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5c8dd7-d72a-4f15-a206-9a4a4c1537ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7005ff44-d0cf-4503-b6e1-462e471ac4cf","keywords":null,"link":"/360/201948__elfeledett_szomszedaink__szolidaritas__perben_haragban__keptelen_tortenet","timestamp":"2019. december. 02. 07:00","title":"Zajos siker volt a holokauszt-kiállítás, milliókat kell fizetnie a rendezőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta a megjelenést, de ezúttal a képeken többet látjuk a hátát, mint az arcát. ","shortLead":"Ismét fényárban úszik a Fehér Ház, miután a first lady bemutatta az idei karácsonyi dekorációt. Angyalibbra fogta...","id":"20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612819b9-c248-45ef-9994-b46e362cb836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a29c-b90d-4445-ac59-72e766b5bfaa","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Melania_Trump_lecserelte_az_agressziv_vervoros_fenyoket_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. december. 03. 12:35","title":"Melania Trump lecserélte az agresszív vérvörös fenyőket a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, a csoportkör harmadik fordulójában.","shortLead":"A magyar női kézilabda-válogatott 25-24-re kikapott Montenegró csapatától a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs...","id":"20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a403a6ff-83bf-403a-8329-5924f1a47777","keywords":null,"link":"/sport/20191203_kezilabda_vb_magyarorszag_montenegro","timestamp":"2019. december. 03. 08:35","title":"Kézilabda-vb: rengeteg hiba, vereség Montenegrótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]