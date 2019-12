Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el dolgokat – derítették ki a jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói és a bécsi Schönbrunni Állatkert szakemberei az Animal Cognition című tudományos folyóiratban bemutatott Alábecsült óriások című tanulmányukban.","shortLead":"Tanulékonyak és meglepően jó hosszú távú memóriájuk van az óriásteknősöknek, és csoportosan gyorsabban sajátítanak el...","id":"20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d26830b-1d49-43e1-b5ff-e35e4dd33d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317f840d-7503-4b35-af04-ab5d8036da52","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_oriasteknos_kiserlet_memoria","timestamp":"2019. december. 04. 22:11","title":"Rájöttek, hogy elképesztő az óriásteknősök hosszú távú memóriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","shortLead":"A híres írót egy regénye miatt fosztották meg az állampolgárságától.","id":"20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d03dc4fd-883f-4cc2-99e0-621df26628d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffec8e5-2d69-47ec-83a2-dcf222934d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Kundera_visszakapta_a_cseh_allampolgarsagat","timestamp":"2019. december. 03. 19:20","title":"Kundera 40 év után visszakapta cseh állampolgárságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5882ad4-be52-4033-807d-6f6a9ff710a0","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Megkésett köszöntő a Fidelitas kongresszusára. 1982-ben az úttörők valamivel elegánsabbak voltak.","shortLead":"Megkésett köszöntő a Fidelitas kongresszusára. 1982-ben az úttörők valamivel elegánsabbak voltak.","id":"20191204_Megkesett_koszonto_a_Fidelitas_kongresszusara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5882ad4-be52-4033-807d-6f6a9ff710a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b348d0b-ef04-4cb2-8a42-3e9bd68c8985","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Megkesett_koszonto_a_Fidelitas_kongresszusara","timestamp":"2019. december. 04. 13:27","title":"Tóta W.: Skywalker él, Lenin halott, és a Fidelitas sem érzi jól magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere mondhatta fel a szolgálatot.","shortLead":"Azt még nem tudni, mi okozhatta az indiai Vikram modul meghibásodását, de a NASA szerint az egység fékezőrendszere...","id":"20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7a71642-7087-40cb-8306-b67e4db02b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d723e4c9-c604-4f59-9f64-fc4b1cd8ac5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_nasa_vikram_holdjaro_becsapodas_helyszine","timestamp":"2019. december. 03. 11:03","title":"Megvan, hol zuhant le a Holdon az indiai holdjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","shortLead":"A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már \"csak\" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.","id":"20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5eaa08f2-d4a8-44b7-835f-d7324d72adb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28defae0-28c2-4d46-a019-be4ede42f355","keywords":null,"link":"/cegauto/20191203_uj_rekordot_ert_el_a_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hyundai","timestamp":"2019. december. 03. 09:31","title":"Új rekordot ért el a percek alatt feltölthető villanymotoros Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","shortLead":"Nagyon sok kérdést felvet a fővárosi színházak jövőjéről az Emberi Erőforrások Minisztériumának terve.","id":"20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=855daa76-7505-4424-8c20-38eac1ac1482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdb3a5d-972a-4b3d-ac55-07587b3c028b","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Kalman_Olga_Ez_a_kormany_piti_bosszuja_Budapest_elveszteert","timestamp":"2019. december. 04. 22:29","title":"Kálmán Olga: Ez a kormány piti bosszúja Budapest elvesztéséért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus Corlatean a román-magyar békés együttélés kárára szeretne politikai tőkét kovácsolni magának.","shortLead":"A Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakcióvezetője szerint a javaslatot beterjesztő ellenzéki képviselő, Titus...","id":"20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e132e1aa-986a-406c-8916-9afc2325d4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b25a31-c173-4dd2-921d-3d1349146bb9","keywords":null,"link":"/vilag/20191203_unnep_trianon_romania_rmdsz","timestamp":"2019. december. 03. 16:50","title":"Ünneppé nyilváníthatják Romániában a trianoni szerződés aláírásának a napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]